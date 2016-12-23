В преддверии самого главного праздника издательский дом «Губернские ведомости» объявляет конкурс «Мой Новый год». Ждем ваши фотографии у елочки, под елочкой, дома, на улице и в кругу друзей.

Номинации конкурса:

- новогодний карнавал (фото в костюмах);

- праздничный стол;

- новогодние каникулы.

Работы принимаются до 22 января 2017 года.

Условия конкурса:

1. Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографии (объем не более 2 Мб) в электронном виде в формате jpg, gif на адрес lenta@skr.su с пометкой «Фотоконкурс» или представить на электронном носителе в редакцию РИА «Сахалин-Курилы» (Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34, офис 11).

2. Количество фотографий от одного участника – не более пяти.

3. К каждому снимку должны прилагаться название и краткое описание. Также необходимо указать номинацию, имя и фамилию участника, контактный телефон, электронный адрес, населенный пункт, где проживает автор работы.

4. Фотографии будут размещаться на сайте SKR.SU по мере поступления. Отсеиваются фотографии низкого качества (нечеткие, слишком темные, содержащие надписи, рамки, излишние следы фотошопа и т.д.), а также не подходящие по тематике и не совпадающие с общепринятыми принципами морали и нравственности.

5. Победителей в номинациях определят посетители сайта в ходе пользовательского голосования, которое пройдет с 23 по 29 января. Подведение итогов состоится 29 января.

6. Справки по телефонам: 46-16-27, 46-49-47.