Новогодний конкурс «Петушиные бои»

Объявляем новогодний конкурс рисунков и поделок для детей «Петушиные бои». Победителей ждут призы от компании «Мосигра» и детского магазина «Все для вас», а также партнера конкурса - Сахалинского театра кукол.

Номинации конкурса:

- Очаровашка

- За оригинальность

- Приз зрительских симпатий.

Работы принимаются до 31 января включительно. С 1 по 8 февраля на нашем сайте пройдет интернет-голосование за приз зрительских симпатий. О дате и времени награждения победителей сообщим дополнительно.

Условия конкурса:

- В конкурсе могут участвовать дети в возрасте до 14 лет включительно

- Поделки и рисунки могут быть выполнены в любой технике (из ткани, бумаги, проволоки, пластилина, природных материалов и т. д.), любого размера. Главное, чтобы это были петух, курица, цыпленок и даже яйцо

- Автор должен дать имя своему животному

- Не принимаются работы, не соответствующие теме конкурса.

Работы приносить по адресу: Южно-Сахалинск, улица Дзержинского, 34, офис 11, с 09:00 до 18:00, без обеда. Участники из отдаленных районов могут присылать рисунки по электронной почте: lenta@skr.su с пометкой «Конкурс «Петушиные бои». Справки по телефонам: (4242) 46-49-47 и 46-16-27.