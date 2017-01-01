Авария у «Сити Молла»

Трагедия на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков. Водитель «Мазды» сбил женщину в районе «Сити-Молла». Она переходила дорогу по пешеходному переходу, оборудованному светофором. Водитель утверждает, что двигался на разрешающий сигнал.

Губернатор в Японии

Японскими инвестициями укрепят островную угледобычу. Соглашение о сотрудничестве накануне в Токио заключили японская компания «Соджиц Корпорейшн» и «Восточная горнорудная компания», добывающая основные объемы твердого топлива на острове.

Губернатор с общественниками

Представителей сахалинской общественности поздравил с наступающими праздниками глава островного региона. Олег Кожемяко подвел итоги уходящего года. 2016-ый был богат на яркие для области события.

Встреча Ома с рыбаками

В Александровске-Сахалинском поговорили о рыбалке в шестимильной прибрежной зоне. Встречу провел заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом.

Строительство ФОКа в Поронайске

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Поронайске близится к завершению. Совсем скоро рабочие приступят к внутренней отделке. Тем временем, местные власти впервые для местных жителей организовали большой каток на главной площади райцентра.

Пресс-конференция Минздрава

Сахалин лидирует по смертности населения по нескольким направлениям. В первую очередь, это онкологические заболевания. Об этом рассказал на своей первой пресс-конференции исполняющий обязанности министра регионального минздрава Алексей Пак. Причина - неправильно налаженная система работы онкологического корпуса.

Вредные привычки: селфи

Зависимость 21 века - именно так ученые окрестили селфи-болезнь - желание постоянно фотографировать себя и выкладывать многочисленные снимки в интернет. В век быстроразвивающихся информационных технологий общество заполонили новые зависимости.

Вкусный Хоккайдо

На Сахалине продолжает свою работу программа «Вкусный Хоккайдо». В ее рамках один из торговых центров Южно-Сахалинска открыл секцию японских продуктов питания. Там представлены несколько видов соусов для приготовления мяса, фрукты, овощи и сладости, которые очень популярны среди жителей острова. Многие товары привезены на Сахалин впервые.

Гость студии

Ремонт крыш и фасадов жилых домов, теплотрасс и водопроводов, строительство крупных инвестиционных проектов. Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона подвело итоги уходящего года.

Печник в Корсакове

Хлеб и каша из русской печки, вместо ванной - купель. Экологически чистый образ жизни житель корсаковского района Алексей Бамбизо предпочел городской суете.

Учебники КМНС

Основы звероводства, оленеводства и охотоведения. Учебники по основным направлениям деятельности коренных этносов Сахалина впервые будут направлены в школы, где обучаются дети малочисленных народов севера.

Ледниковый период

Дворец спорта «Кристалл» собрал около семидесяти участников открытого первенства по фигурному катанию. Судить короткую и произвольную программы из Москвы прибыл технический контролёр Павел Татаренко.