Центр внимания. Выпуск от 20 декабря
В этом выпуске: ДТП со смертельным исходом, завершение масштабной стройки, из айтишников в мастеровые, ледниковый период и другие новости.
Авария у «Сити Молла»
Трагедия на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков. Водитель «Мазды» сбил женщину в районе «Сити-Молла». Она переходила дорогу по пешеходному переходу, оборудованному светофором. Водитель утверждает, что двигался на разрешающий сигнал.
Губернатор в Японии
Японскими инвестициями укрепят островную угледобычу. Соглашение о сотрудничестве накануне в Токио заключили японская компания «Соджиц Корпорейшн» и «Восточная горнорудная компания», добывающая основные объемы твердого топлива на острове.
Губернатор с общественниками
Представителей сахалинской общественности поздравил с наступающими праздниками глава островного региона. Олег Кожемяко подвел итоги уходящего года. 2016-ый был богат на яркие для области события.
Встреча Ома с рыбаками
В Александровске-Сахалинском поговорили о рыбалке в шестимильной прибрежной зоне. Встречу провел заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом.
Строительство ФОКа в Поронайске
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Поронайске близится к завершению. Совсем скоро рабочие приступят к внутренней отделке. Тем временем, местные власти впервые для местных жителей организовали большой каток на главной площади райцентра.
Пресс-конференция Минздрава
Сахалин лидирует по смертности населения по нескольким направлениям. В первую очередь, это онкологические заболевания. Об этом рассказал на своей первой пресс-конференции исполняющий обязанности министра регионального минздрава Алексей Пак. Причина - неправильно налаженная система работы онкологического корпуса.
Вредные привычки: селфи
Зависимость 21 века - именно так ученые окрестили селфи-болезнь - желание постоянно фотографировать себя и выкладывать многочисленные снимки в интернет. В век быстроразвивающихся информационных технологий общество заполонили новые зависимости.
Вкусный Хоккайдо
На Сахалине продолжает свою работу программа «Вкусный Хоккайдо». В ее рамках один из торговых центров Южно-Сахалинска открыл секцию японских продуктов питания. Там представлены несколько видов соусов для приготовления мяса, фрукты, овощи и сладости, которые очень популярны среди жителей острова. Многие товары привезены на Сахалин впервые.
Гость студии
Ремонт крыш и фасадов жилых домов, теплотрасс и водопроводов, строительство крупных инвестиционных проектов. Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона подвело итоги уходящего года.
Печник в Корсакове
Хлеб и каша из русской печки, вместо ванной - купель. Экологически чистый образ жизни житель корсаковского района Алексей Бамбизо предпочел городской суете.
Учебники КМНС
Основы звероводства, оленеводства и охотоведения. Учебники по основным направлениям деятельности коренных этносов Сахалина впервые будут направлены в школы, где обучаются дети малочисленных народов севера.
Ледниковый период
Дворец спорта «Кристалл» собрал около семидесяти участников открытого первенства по фигурному катанию. Судить короткую и произвольную программы из Москвы прибыл технический контролёр Павел Татаренко.
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