Диалог о рыбалке

21 ноября / Общество

Зимние аспекты безопасности и порядка в Южно-Сахалинске

Вряд ли кого радуют незаконная торговля вдоль улиц, потрепанные рекламные щиты, парковки на газонах, стихийные свалки в частном секторе. Все это – нарушение правил благоустройства и общественного порядка.