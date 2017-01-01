В прокате новая часть великой киносаги «Звездные войны». Корреспондент РИА «Сахалин-Курилы» ознакомился с новинкой и делится впечатлениями.

Мальчик, девочка, робот

Знаете, создателям всевозможных сайд-проектов крупных серий все-таки проще. На них не давит ответственность перед миллионами фанатов: все понимают, что это очередной эксперимент. Именно поэтому такие проекты нередко имеют неожиданный успех. Так получалось у создателей фильмов по вселенным Marvel, когда «выстреливали» кинокомиксы о не самых популярных героях. Так получилось и у авторов спин-оффа с громоздким названием «Изгой-1. Звездные войны. Истории». Изначально сюжетная затычка между третьим и четвертым эпизодами знаменитой саги стала едва ли не лучше «официального» продолжения. И это, наверное, хорошо. Но как и предшественник, вышедший год назад, новые «Звездные войны» не лишены проблем с проработкой персонажей. На бумаге все выглядит довольно стройно. Есть у нас молодая авантюристка-героиня с тяжелым прошлым, есть для нее мужественный друг с глубоким взглядом и даже традиционный смешной робот присутствует. Загвоздка в том, что главным героям, как и их многочисленным друзьям не помешал бы проработанный бэкграунд. Что за трагедия случилась у Кассиана? За что Джин попала в тюрьму? Зачем сценаристы напихали целую ватагу второстепенных героев, не проработав ни одного? На эти вопросы ответов нет. А вот со всем остальным все прекрасно. Это первая часть саги без битв на световых мечах (ну почти), и, наконец, понимаешь, что этот фетиш вселенной в общем-то не особо нужен. Боевая братия пускается строить козни Империи, попутно участвуя в зрелищных перестрелках и сражениях с гигантскими машинами. Все это происходит на знаковых для вселенной планетах, и прыжки между ними добавляют динамичности: хочется еще и еще. А еще чуть ли не впервые в истории фильм со словами «Звездные войны» в названии не напичкан под завязку сюжетными дырами и даже закрывает старые. Делает это элегантно и с максимальным пиететом к первоисточнику, но не пускаясь в самокопирование — здесь у нас эксперимент, помните? Ну и Дарт Вейдер.

Кстати За концовку авторов хочется ударить линейкой по пальцам. Я тут «Звездные войны» пришел смотреть, а не военную драму. Но в основной саге мы такого, конечно, не увидим, так что простить можно.

Месть ситха

Да, Дарт Вейдер тут присутствует всего несколько минут, но не для того, чтобы выступить болванчиком для фанатов. Могущественный ситх вызывает страх, сеет панику и напоминает нам всем, почему он самый важный злодей за всю историю кино. К сожалению, не факт, что когда-либо мы вновь увидим его на широком экране. Печально и то, что Империя вновь напоминает нам о том, какой должна быть грозная сила, противостоящая героям. Старые добрые злодеи страшны и жестоки — не в пример картонным неонацистам из «Пробуждения силы». Жаль, только что своих злодеев «Изгой-1» почти не придумал — как и в целом не имеет он должной самостоятельности.

Фильм заканчивается ровно там, где начинается «Новая надежда» — то самое первое кино, когда-то покорившее сердца миллионов — и в самом конце вызывает желание пересмотреть стартовую часть. Наверное, сравнение будет все-таки в пользу классики. Ну и ладно. У «Изгоя-1» нет эпичности предшественников, их великих героев и того масштаба. Но есть трепетное внимание к первоисточнику, замечательно поставленные баталии и душевность. А ведь именно за последнее качество все когда-то полюбили «Звездные войны», не так ли? Посмотреть фильм «Изгой-1. Звездные войны. Истории» можно в кинотеатрах «Комсомолец» и «Октябрь». Расписание сеансов смотрите в нашей «Афише».