Трутнев: Совместное освоение Курил РФ и Японией поспособствует интенсивному развитию

Совместное хозяйственное освоение Курил Россией и Японией, которое обсуждалось во время последней встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, даст толчок к дальнейшему развитию отношений между странами и созданию центра интенсивного развития на островах. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

- Уверен в том, что если договоренности состоятся, то мы можем просто создать на Курильских островах мощный центр интенсивного развития. Примеры в мировой практике есть: это, пожалуйста, тот же Гонконг, тот же Сингапур - там тоже были сложные юрисдикции на старте, как вы помните. Но правильно принятые решения привели к бурному росту. Если получится что-то подобное, то, конечно, выиграют обе стороны, - сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что решение о совместной хозяйственной деятельности на Курилах должны принимать главы государств, но правительство РФ готово представить свои предложения.

- Решение может быть принято только на уровне лидеров стран. Мы, естественно, будем свои предложения готовить, - отметил Трутнев.

Он добавил, что в связи с тем, что окончательное решение о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах не было принято, правительственная подкомиссия по развитию Дальнего Востока сегодня решила отложить вопрос о создании ТОР «Курилы», который был изначально внесен в повестку заседания.

- Я могу сказать, что мы притормозили создание ТОР «Курилы», потому что мы считаем неправильным, неэтичным вмешиваться в диалог лидеров. Мы будем встраиваться в ту систему договоренностей, которая будет принята с точки зрения работы механизмов. Они у нас есть, они проверены на практике, - пояснил Трутнев.