Трутнев: Проект механизмов сотрудничества с Токио на Курилах представят Путину в январе

Предложения по конфигурации механизмов совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курилах будут представлены президенту РФ Владимиру Путину в начале января 2017 года. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

- Это не займет много времени. У нас есть представление о том, что можно предложить. Мы в начале января уже такие предложения в состоянии внести президенту, - сказал он.

Трутнев добавил, что темой развития сотрудничества на Курилах в кабмине «видимо, заниматься будем мы вместе с Игорем Шуваловым, предложения мы будем готовить, рассматривать их будет глава государства - эта работа уже идет».

При этом, вице-премьер подчеркнул, что на нынешнем этапе речь идет не о конкретных экономических проектах, а о конструкции сотрудничества в целом.

- Надо, чтобы руководители двух стран приняли решения о том, как будет выглядеть система сотрудничества. Мы подаем конкретные предложения, а конечное решение за лидерами, прежде всего - за президентом РФ, потому что это наша территория, - добавил Трутнев.