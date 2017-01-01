Считанные дни остались у сахалинцев, чтобы позаботиться о будущей пенсии

Участникам программы государственного софинансирования пенсий на Сахалине и Курилах, не перечислившим дополнительные страховые взносы за 2016 год, рекомендуется сделать это 25 декабря, напоминает пресс-служба островного управления Пенсионного фонда РФ.

Те, кто не успеет перечислить дополнительные добровольные страховые взносы до конца года или перечислит менее 2 тыс. рублей, потеряют право на софинансирование из федерального бюджета за 2016 год. Объём государственной «добавки» равен сумме добровольных взносов за год, но не превышает 12 тыс. рублей в год.

Право на софинансирование имеют сахалинцы и курильчане, которые вступили в программу до 31 декабря 2014 года и впервые заплатили не менее 2 тыс. рублей не позднее 31 января 2015 года.

Уплатить дополнительные страховые взносы можно через бухгалтерию своего предприятия или через банк.

Пенсионный фонд напоминает, что дополнительные добровольные страховые взносы по программе софинансирования не облагаются налогом на доходы физических лиц. Более того, участники программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.

Контролировать формирование средств в рамках программы софинансирования пенсионных накоплений можно через сайт Пенсионного фонда России и портал госуслуг. Эта информация есть и в сведениях о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, которые можно получить в территориальных органах Пенсионного фонда или в МФЦ.

Действующий с 2014 года мораторий на формирование пенсионных накоплений из обязательных страховых взносов работодателя на обязательное пенсионное страхование работников не затрагивает действие программы: взносы ее участников софинансируются вовремя и в полном объеме. Затем перечисляются на лицевые счета граждан и передаются в выбранные ими управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования и получения дохода. В дальнейшем пенсионные накопления выплачиваются гражданину при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются правила правопреемства.

Если же участнику программы государственного софинансирования уже был назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного фонда и он подал заявление о вступлении в программу с 5 ноября по 31 декабря 2014 года, то уплаченные им взносы не будут софинансироваться со стороны государства.

В 2016 году 3439 жителей Сахалинской области, уплатившие за себя дополнительные страховые взносы в прошлом году, получили государственное софинансирование более чем на 30 млн рублей.