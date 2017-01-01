На вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс

Пепловый выброс 21 декабря произошел на вулкане Эбеко на острове Парамушир (Северные Курилы). Угрозы для населения в настоящее время нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Сообщение о том, что произошёл пепловый выброс вулкана Эбеко в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило утром 21 декабря. В городе Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, ощущался слабый запах сероводорода. Звонков и жалоб от населения не поступало. Угрозы безопасности населению нет.

Эбеко - действующий и один из самых активных вулканов Курильских островов. Его высота 1156 м.

Предыдущее сильное извержение из Среднего кратера происходило в 1934-1935 годах. В 2016 году термальная активность в кратере отсутствовала.