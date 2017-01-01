Сахалинцев и курильчан поздравляют с Днем энергетика

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил островитян с Днем энергетика.

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!

От всей души поздравляю с профессиональным праздником - Днем энергетика! Ваш труд имеет особое значение для Сахалинской области. Ведь развитие всех отраслей экономики, социальной сферы, качество жизни людей во многом зависит от бесперебойной работы островного энергокомплекса.

Он функционирует в сложных климатических условиях, изолированно от Единой национальной электрической системы России. Именно поэтому мы в первую очередь уделяем внимание повышению надежности системных связей и строительству новых генерирующих источников.

В 2016 году были введены в работу сразу несколько крупных объектов электроэнергетики – десятки километров высоковольтных линий, электрические подстанции в Южно-Сахалинске, Анивском и Невельском районах. Мы продолжаем наращивать генерирующие мощности за счет строительства первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 в Ильинском, геотермальной электростанции «Менделеевская» на Кунашире, а также дизельных электростанций на островах Итуруп и Парамушир.

Для дальнейшего развития и модернизации электросетевого комплекса необходимы внедрение новых технологий, автоматизация технологических процессов. Это является ключом к созданию надежной и устойчивой работы сахалинской энергосистемы.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать все намеченные планы. Вы не раз доказывали, что благодаря своему профессионализму и ответственности способны выполнить любые, даже самые сложные задачи. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, стабильности и благополучия! Спасибо за самоотверженный труд на благо сахалинцев и курильчан! С праздником, дорогие друзья!

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Уважаемые специалисты островной энергетической отрасли! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем энергетика! Электроэнергетический комплекс – один из ключевых в российской экономике. От эффективности которого во многом зависит устойчивое развитие страны и благополучие населения. От вашего ежедневного труда зависит энерго-безопасность Сахалинской области. Климатические условия и географическое положение островного региона, без сомнений являются факторами, которые осложняют вашу работу. Но эти препятствия свидетельствуют о высоком профессионализме островных энергетиков, самоотдаче и преданности общему делу. В ближайшей перспективе сахалинским энергетикам предстоит решить ряд серьезных задач, одна из которых – ввод в эксплуатацию ГРЭС-2. Запуск этого объекта – это современный этап развития всего энергетического комплекса острова. От всей души желаю энергетикам Сахалинской области крепкого здоровья, гармонии и семейного благополучия.