Тихоня Пуф

Осенью волонтеры подобрали на улице собаку. Барбос был истощен, из раненой лапки выглядывала наружу кость. Опытные волонтеры утверждают, что такие собаки не могут родиться и повзрослеть на улице. Они просто не выживут вне дома. Пуфик – нечистокровный пудель, маленькая комнатная собачка. Очевидно, бывшие хозяева наигрались и просто выкинули пса на улицу.

На передержку Пуфа согласилась взять молодая пара. За ним ухаживали, лечили, сделали модную стрижку. Но однажды волонтеры узнали, что в районе, где жили эти парень и девушка, Пуф вновь скитается по подворотням. Что произошло, и почему пара выбросила собаку, сейчас уже и не выяснишь. Бывшие хозяева утверждают, что Пуф убежал от них во время прогулки, испугавшись других собак. Однако, вопрос, что мешало его найти (животное бродило практически вокруг своего бывшего дома), остался без ответа.

Пуфику сделали УЗИ внутренних органов. Он здоров физически, но двойная психологическая травма все же накладывает отпечаток на его поведение.

Если вы решили приютить дважды брошенное животное, позвоните по телефону 89632890243. Волонтеры обещают – Пуфик вас не разочарует. Он тихоня, деликатный и скромный парень. И очень хочет, чтобы его любили.