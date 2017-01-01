«Губернские ведомости» поздравляют с 25-летием

Издательскому дому «Губернские ведомости» исполнилось четверть века. С юбилеем холдинг поздравили губернатор Олег Кожемяко, спикер облдумы Владимир Ефремов и депутат Госдумы Георгий Карлов.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю коллектив издательского дома «Губернские ведомости» с его 25-летием! Сегодня это динамично развивающийся государственный медиахолдинг, который предоставляет актуальную и интересную информацию о жизни в регионе. Большое внимание уделяет волнующим общество вопросам.

Безусловно, основой издательского дома было и остается одноименное печатное СМИ. Именно с момента его основания берет начало история «Губернских ведомостей». И очень важно, что газета не стоит на месте. Сохраняя качество материалов, она меняется в лучшую сторону визуально, становится более современной, приближается к стандартам центральных изданий. Работы, задевающие за живое, заставляющие мыслить и сопереживать, несомненно, привлекают читателей газеты, посетителей сайта РИА «Сахалин-Курилы», а также зрителей телеканала «ОТВ».

Уверен, что достижения, которые демонстрирует издательский дом, – во многом заслуга сплочённого коллектива. Его профессионализм и стремление к совершенствованию позволяют медиахолдингу уверенно смотреть в будущее, эффективно решать задачи по информированию сахалинцев и курильчан.

Желаю новых творческих успехов, реализации намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Искренне поздравляю «Губернские ведомости» с 25-м днем рождения! Примите слова признательности за ваш труд и активную жизненную позицию! В каждом регионе местные средства массовой информации играют важную роль: им доверяют, к их мнению прислушиваются. Четверть века — это уже история, которая нашла отражение на страницах вашего издания. В течение всех этих разных, порой очень непростых для нашей области лет газета «Губернские ведомости» была одним из главных источников информации для многих жителей Сахалинской области и сегодня остается ведущим изданием. Меняясь внешне, разрабатывая новую концепцию, газета не изменяет себе в главном — всегда остается официальным общественно-политическим печатным изданием островного региона, которое во главу ставит интересы своих читателей. Глубокое понимание процессов, происходящих в Сахалинской области, способность ясно и доходчиво разъяснять непростые политические и экономические вопросы, писать интересно – все эти качества ярко характеризуют журналистов вашего издания. Положительные перемены особенно заметны в последнее время - коллективу редакции удалось сделать газету интересной и востребованной, завоевать общественное признание. Желаю вам новых профессиональных успехов, вдумчивого отношения к жизни и к героям своих публикаций. Пусть ваше журналистское перо будет острым, но объективным, а на страницах газеты будет больше интересной и полезной информации. Счастья и всех благ коллективу издательского дома «Губернские ведомости»!

Председатель Сахалинской областной Думы Владимир Ефремов

Уважаемый Владимир Владимирович Семенчик! Поздравляю вас и весь творческий коллектив издательского дома «Губернские ведомости» с 25-летием. За четверть века издательский дом прошел солидный путь от официального вестника до современного и востребованного у сахалинцев и курильчан СМИ. Ваши читатели и телезрители ежедневно получают самую оперативную, интересную и объективную информацию о событиях, происходящих в Сахалинской области и за ее пределами. «Губернские ведомости» - это синоним профессионализма в журналистской деятельности на островной земле. Желаю всем сотрудникам издательского дома крепкого здоровья, профессионального долголетия и семейной гармонии.