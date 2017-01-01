Таможня не пустила на Кунашир 120 литров нелегального алкоголя

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе региональной таможни, сотрудники ведомства обнаружили запас нелегального спиртного в каюте моряков. Они спрятали бутылки виски, водки и коньяка в угловом техническом проеме за спальными местами. Тайник был закрыт фанерой, которую предприимчивые нарушители прикрутили к стене шурупами. Однако все эти меры предосторожности не спасли любителей рискованного предприятия от бдительного ока сотрудников таможни.

Теперь нарушители стали фигурантами дела об административном правонарушении по двум частям статьи 16 КоАП РФ. Морякам вменяется в вину сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товара, а также несоблюдение запретов и ограничений по ввозу алкогольной продукции.

Стоимость контрабандного товара не установлена. Партия алкоголя изъята и сдана в камеру хранения вещественных доказательств Южно-Курильского таможенного поста.