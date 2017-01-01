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21 декабря 12:31 / Социум / история / газеты  

Служить читателю

Создателем и первым редактором газеты был Федор Федорович Хрусталев. Сейчас патриарх сахалинской журналистики живет в Белгороде. Наши белгородские коллеги попросили его вспомнить, с чего начиналась история создания «Губернских ведомостей»

– Первый губернатор Сахалинской области Валентин Петрович Федоров был легендарной фигурой, – рассказывает Хрусталев. – В свое время он являлся проректором Плехановского института народного хозяйства. Обком КПСС и облисполком попросили его написать программу развития области на пять лет, и над этой задачей он работал с группой аспирантов. Изучили тогдашние власти эту программу и положили под сукно: дюже новаторской она была, к партийной линии не имела никакого отношения, только хозяйство, только экономика.

Сюжет


«Губернским ведомостям» 25 лет

Народ, узнав об этом, потребовал Федорова. Он приехал, и его избрали председателем облисполкома – давай, делай свою программу. А в то время зашатались не только московские власти, но и на местах. Совет тянет в одну сторону, облисполком – в другую. Я тогда работал собкорром агентства «Новости» по Сахалинской области, был председателем областной организации Союза журналистов. Пришел к губернатору – это был уже 1991 год, и говорю: давайте делать свою, не партийную газету – под эгидой облисполкома и Союза журналистов. Он загорелся этой идеей и очень сильно нас поддержал.

Правда, у нас вышел спор из-за названия. Федоров предлагал назвать газету «Губернаторские ведомости», а я говорил – нет, «Губернаторские» – это для одного человека. А вот «Губернские» – это для всей области. И переспорил губернатора.

Команда формировалась очень сложно. Хорошего журналиста, особенно на Сахалине, очень трудно было найти. Пришли к нам Ольга Васильева, Гриша Киреев – из «Молодой гвардии». Позже я сосватал себе редактора холмской газеты Германа Бычкова – сначала собкором. Решили квартирный вопрос, и он стал замредактора. А так в основном работали внештатники.

Помочь к нам приехал первый заместитель главного редактора газеты «Рабочая трибуна», бывший сахалинец Юра Макарцев, который привез с собой художника. Он неделю носил эскизы дизайна будущей газеты, но ни один мне не понравился. И я попросил нашего земляка – заслуженного художника России Гиви Манткаву.

Он посидел дня три, и принес эскиз почти тютелька в тютельку то, что я хотел.

Выходили мы тогда раз в неделю малым форматом на восьми страницах. Первый номер выпустили в декабре, поэтому никакой подписки у нас, естественно, не было. Распространялись через Роспечать. Но газета понравилась, все киоскеры брали ее охотно и агитировали за нас.

Потом пошла подписка. Государственная позиция газеты нашла поддержку у читателей. Я ведь, как это принято говорить, «совок» и для меня слово «патриот» звучит гордо. И девиз у «Губернских» был – «Мало быть демократом, надо быть еще и патриотом».

У нас была постоянная рубрика «Боль моя – Курилы». Тогда на Сахалин приезжал первый заместитель министра иностранных дел Георгий Кунадзе уговаривать сахалинцев и курильчан совершить «акт исторической справедливости» – отдать Курилы японцам. Здесь наша газета занимала четкую позицию. Мы за наши острова выступали четко и жестко. Остальные были как-то толерантны, что ли…

Ну, конечно, и о многом другом писали. Поддерживали народное хозяйство, экономику. На первых порах особенно часто рассказывали про развитие фермерского движения.

Когда появилась газета, на первой полосе не менее двух лет подряд была колонка «Слово губернатору». В каждом номере руководители области – сначала Федоров, потом Краснояров – писали о своей работе, определяли ближайшие приоритеты.

25 лет – это уже солидный срок! Я рад, что сейчас «Губернские ведомости» – это уже не только газета, а медиахолдинг. То есть печатное издание, которое мы создавали в далеком уже 1991 году, не просто состоялась, а идет в ногу со временем.

Я желаю, чтобы «Губернские ведомости» отметили и 50-летие, и 100-летие! Чтобы всегда праздновали выход первого номера, а последнего не было никогда!

Коллективу «Губернских ведомостей» – и нынешнему, и последующим поколениям – желаю верно служить своему читателю, служить Сахалинской области, всей России.

Фото из архива редакции

Теги  История СМИ Газеты
Автор текста: Вадим Горбунов

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