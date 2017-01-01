На Сахалине очереди за паспортами планируют сократить до 15 минут

Оформление заграничных и российских паспортов и получение других государственных услуг станет более комфортным и доступным для людей, сообщили 21 декабря на брифинге в управлении по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области.

– Постараемся сократить время ожидания в очереди до 15 минут. Также планируем ввести систему электронной очереди. Тогда человек будет знать, в какое именно время его сможет принять специалист, – рассказала начальник подразделения Екатерина Чернявская.

Областное управление по вопросам миграции оказывает 18 услуг. Из них 6 в электронном виде – это оформление загранпаспортов на 5 и 10 лет, российского паспорта и приглашения на въезд, а также регистрационный учет и адресно-справочная помощь. Граждане могут обратиться за государственными услугами как лично в подразделении или МФЦ, так и через портал https://www.gosuslugi.ru.

Кроме того, в двух отделениях МФЦ, в Южно-Сахалинске и Южно-Курильске, можно не только подать документы, но и получить готовый паспорт – заграничный на 5 лет или российский.

Напомним, с апреля Федеральную миграционную службу упразднили и передали ее полномочия МВД России. Функции у нового подразделения остались прежними, но больше внимания стали уделять качеству предоставления государственных услуг.

– Люди, которые обратились к нам, могут поставить оценку нашей работе. Это можно сделать на сайте Вашконтроль.ру или через смс-сообщение, – пояснила Чернявская.