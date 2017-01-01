Демократия без кавычек

Герман Григорьевич Бычков – один из первых журналистов, принятых на работу в «Губернские ведомости». До этого момента он несколько лет трудился в холмской районке, потом перешел на работу в горком партии.

– О создании новой областной газеты «Губернские ведомости» я узнал по радио, – вспоминает Герман Григорьевич. – С первым назначенным редактором – Федором Хрусталевым, мы были давно знакомы. Когда горком после ельцинского указа о запрете КПСС расформировали, я остался без работы, поэтому позвонил Федору Федоровичу. Он вскоре и принял меня в штат новой редакции на должность специального корреспондента.

– Первое мое редакционное задание, насколько помню, касалось темы развития Сахалинского морского пароходства, поскольку мне это было близко, ведь я жил в портовом городе, – продолжает Герман Григорьевич. – Второй подготовленный мной материал был о Курильских островах, где мне довелось прожить целых пять лет.

Губернатор Сахалинской области Валентин Федоров помог обменять холмскую квартиру Германа Бычкова на жилплощадь в областном центре. После переезда в Южно-Сахалинск его назначили заместителем редактора.

Первый офис «Губернских ведомостей» располагался в здании, где сейчас областной Арбитражный суд. Коллектив только формировался, и выяснилось, что в редакции никто не может макетировать газету. Тогда о компьютерной верстке еще и речи не было. Первое время этим направлением пришлось заниматься Герману Григорьевичу, пока не нашли человека на должность ответственного секретаря.

– Становление газеты проходило в творческом запале, да и время тогда было интересное, – говорит Герман Григорьевич. – Губернатор Федоров – настоящий демократ, без кавычек, по крайней мере, по отношению к прессе. При нем можно было писать на разные темы, никаких запретов не существовало. Единственное, о чем просил нас Валентин Петрович, – всегда давать ему возможность высказать свою точку зрения, свое мнение на затронутые журналистами острые темы.

По словам Бычкова, глава региона предпочитал неформальное общение с коллективом редакции. Мог запросто прийти с шампанским в редакцию и за разговором с сотрудниками провести несколько часов.

– Поэтому у нас всегда была возможность напрямую задать интересующий вопрос губернатору и получить прямой ответ, – говорит журналист.

После отставки Федорова интерес власти к изданию угас, ушла моральная и финансовая поддержка. Евгений Краснояров, который занял пост губернатора, от прессы предпочел закрыться.

– Помню случай, когда один из губернаторов Хоккайдо после посещения Курил высказался на тему развития островов и я попросил Красноярова прокомментировать это, – рассказывает Герман Григорьевич. – А в ответ услышал: «Может, не надо?» В общем, пришлось уговаривать. Но это уже другой этап истории Сахалинской области и «Губернских ведомостей».