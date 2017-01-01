Морской порт Шахтерска установил новый рекорд Сахалина

Угольный морской порт Шахтерска установил новый рекорд Сахалинской области по отгрузке угля.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Восточной горнорудной компании, ее морской терминал отгрузил 3 млн тонн угля. Таким образом, предприятие превысило прошлогодний показатель, равный 2,85 млн тонн.

По словам директора порта Юрия Гвоздикова, пропускная способность угольного терминала гораздо выше. Препятствием для более высокого результата стала непогода. Ненастье вырвало из годовой нормы морского предприятия в 135 рабочих дней 30 суток.

Возможности для увеличения объема отгрузки существуют. За год на предприятии обновили парк техники: появились новые бульдозеры, погрузчики, перегружатели. Была модернизирована погрузочная машина, что напрямую увеличило ее пропускную способность. Построен вспомогательный конвейер протяженностью 180 метров.

Кроме того, для улучшения качества угля были закуплены и смонтированы в линию две производственные магнитные установки. Их применение позволило исключить попадание металлического мусора в отгружаемый уголь.

Параллельно с модернизацией производства улучшались и условия труда. Столовая предприятия переведена на круглосуточную работу. Начал работу лицензированный медицинский кабинет осмотра. В настоящее время штат сотрудников порта достиг 448 человек.