Сахалинцы споют в сводном хоре России

Воспитанники детских музыкальных школ Сахалина сегодня вылетели в Москву, чтобы выступить в составе детского хора России.

В составе островной делегации – десять девочек в возрасте от 10 до 15 лет, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областном научно-методическом центре по образованию в сфере культуры и искусства. Группу возглавляет заслуженный работник культуры РФ, лауреат Сахалинского фонда культуры Валентина Тутурова.

Детский хор России – уникальный коллектив, состоящий из тысячи самых талантливых юных исполнителей, представляющих все субъекты Российской Федерации. Создан по инициативе Всероссийского хорового общества при поддержке правительства РФ и Министерства культуры России как постоянно действующий коллектив. Он участвует в крупных государственных и международных мероприятиях. Сахалинские ребята выступают во всероссийском хоре с 2014 года.

Детский хор России выступит с концертом в Кремлевском дворце на заседании Государственного совета Российской Федерации 27 декабря.

В Южно-Сахалинск коллектив вернется 28 декабря.