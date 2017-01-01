«История любви»: голосование за лучшую пару конкурса

Дорогие читатели! Наш конкурс «История любви» близится к завершению. Напоминаем, что победители и призеры получат сертификаты на косметологические услуги, покупку мебели и покупку тура, а также абонемент на двоих в фитнес-клуб и отдых в номере для новобрачных.

Чтобы проголосовать за лучшую пару, нужно позвонить по телефону 31-10-40 и набрать номер участника. Проголосовать можно только один раз с одного телефонного номера. Звонок тарифицируется как звонок на обычный городской номер в Южно-Сахалинске.

Победят молодожены, за которых читатели отдадут наибольшее количество голосов. За ходом голосования можно следить на этой странице в реальном времени.

Голосование начнется на нашем сайте в 10:00 22 декабря и завершится в 17:00 11 января. О дате и времени награждения победителей и призеров мы сообщим отдельно.

Вот они, счастливые молодожены – участники нашего конкурса:

Лабиринт Инчхона. Как потеряться и найтись без телефонной связи в одном из крупнейших аэропортов мира, знают молодожены Сергей и Лилия Ким. Они познакомились на Дне рыбака и удивились, как много между ними общего. Номер пары 10.

Нереальные обороты. Построить дом, посадить дерево, родить сына… Молодожены Петровы быстро начали выполнять список жизненно важных дел. Прошлой зимой Сергей и Екатерина познакомились, а нынешней отпраздновали прибавления в семье. Номер пары 11.

Укрощение перфекциониста. Если требуется наглядная иллюстрация к определению «человек творческий», достаточно познакомиться с Петром и Марией. Молодожены Нестеренко знают, какая связь между компьютерным программированием и студией красивых волос. Номер пары 12.

Бонусный муж. Молодожены Живилкины. С детства Анастасия мечтала о машине красного цвета. Грезы о ярком авто в жизнь пока не воплотились, зато привели к Владиславу. Пару лет назад, решившись на крупное приобретение, девушка обратилась в дилерский центр по продаже автомобилей. Влад в то время работал менеджером в этой компании… Номер пары 13.

Звезды и пончики. История Александра и Валентины Тарасенко могла завязаться еще в детстве – они год проучились в одной школе в параллельных классах. Потом парень перевелся в другую школу, их дороги, казалось бы, разошлись навсегда, но… Номер пары 14.

Дотерпеть до мудрости. Екатерина шутит: ее муж, словно джинн… исполняет все желания. А Руслан отвечает, что просто научился понимать любимую с полуслова. Женская мудрость и мужское терпение – с таким набором качеств желание расстаться никогда не возникнет, считают молодожены Темировы. Номер пары 15.

Кулинарная страсть. Анна и Вячеслав Солоповы практически сразу поняли: им легко друг с другом, интересно и совсем не скучно. Они познакомились на высоте птичьего полета, научились готовить роллы и главное – им всегда есть о чем поговорить. Номер пары 16.

Счастье со шлейфом. Подвенечное платье летело во Вьетнам в отдельном чемодане. Зато Ярослав Пинчук исполнил мечту жены Светланы о свадебной фотосессии на берегу моря. Молодожены Пинчук уверены: настоящая семья – та, где женщина может позволить себе быть слабой, а мужчина способен справиться с любой проблемой. Номер пары 17.

Апельсиновый брак. Свадьба Сергея и Алины Медзиновских запомнилась оранжевым настроением. На оформление ресторана ушло 30 килограммов апельсинов. А после торжественной регистрации новоиспеченные муж и жена вместе с гостями прямо в праздничных нарядах отправились на открытый каток. Номер пары 18.