«История любви»: голосование за лучшую пару конкурса
Результаты голосования
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Дорогие читатели! Наш конкурс «История любви» близится к завершению. Напоминаем, что победители и призеры получат сертификаты на косметологические услуги, покупку мебели и покупку тура, а также абонемент на двоих в фитнес-клуб и отдых в номере для новобрачных.
Чтобы проголосовать за лучшую пару, нужно позвонить по телефону 31-10-40 и набрать номер участника. Проголосовать можно только один раз с одного телефонного номера. Звонок тарифицируется как звонок на обычный городской номер в Южно-Сахалинске.
Победят молодожены, за которых читатели отдадут наибольшее количество голосов. За ходом голосования можно следить на этой странице в реальном времени.
Голосование начнется на нашем сайте в 10:00 22 декабря и завершится в 17:00 11 января. О дате и времени награждения победителей и призеров мы сообщим отдельно.
Вот они, счастливые молодожены – участники нашего конкурса:
Лабиринт Инчхона. Как потеряться и найтись без телефонной связи в одном из крупнейших аэропортов мира, знают молодожены Сергей и Лилия Ким. Они познакомились на Дне рыбака и удивились, как много между ними общего. Номер пары 10.
Нереальные обороты. Построить дом, посадить дерево, родить сына… Молодожены Петровы быстро начали выполнять список жизненно важных дел. Прошлой зимой Сергей и Екатерина познакомились, а нынешней отпраздновали прибавления в семье. Номер пары 11.
Укрощение перфекциониста. Если требуется наглядная иллюстрация к определению «человек творческий», достаточно познакомиться с Петром и Марией. Молодожены Нестеренко знают, какая связь между компьютерным программированием и студией красивых волос. Номер пары 12.
Бонусный муж. Молодожены Живилкины. С детства Анастасия мечтала о машине красного цвета. Грезы о ярком авто в жизнь пока не воплотились, зато привели к Владиславу. Пару лет назад, решившись на крупное приобретение, девушка обратилась в дилерский центр по продаже автомобилей. Влад в то время работал менеджером в этой компании… Номер пары 13.
Звезды и пончики. История Александра и Валентины Тарасенко могла завязаться еще в детстве – они год проучились в одной школе в параллельных классах. Потом парень перевелся в другую школу, их дороги, казалось бы, разошлись навсегда, но… Номер пары 14.
Дотерпеть до мудрости. Екатерина шутит: ее муж, словно джинн… исполняет все желания. А Руслан отвечает, что просто научился понимать любимую с полуслова. Женская мудрость и мужское терпение – с таким набором качеств желание расстаться никогда не возникнет, считают молодожены Темировы. Номер пары 15.
Кулинарная страсть. Анна и Вячеслав Солоповы практически сразу поняли: им легко друг с другом, интересно и совсем не скучно. Они познакомились на высоте птичьего полета, научились готовить роллы и главное – им всегда есть о чем поговорить. Номер пары 16.
Счастье со шлейфом. Подвенечное платье летело во Вьетнам в отдельном чемодане. Зато Ярослав Пинчук исполнил мечту жены Светланы о свадебной фотосессии на берегу моря. Молодожены Пинчук уверены: настоящая семья – та, где женщина может позволить себе быть слабой, а мужчина способен справиться с любой проблемой. Номер пары 17.
Апельсиновый брак. Свадьба Сергея и Алины Медзиновских запомнилась оранжевым настроением. На оформление ресторана ушло 30 килограммов апельсинов. А после торжественной регистрации новоиспеченные муж и жена вместе с гостями прямо в праздничных нарядах отправились на открытый каток. Номер пары 18.
Двойка на счастье. Во время пары зашел Семён с букетом цветов, встал на одно колено и, протягивая коробочку с кольцом, спросил: «Ты выйдешь за меня?» Под аплодисменты курсантов преподавательнице ничего не оставалось, как тихо ответить «да»... История молодоженов Сёкало невольно заставит поверить в судьбу. Номер пары 19.
Внимание: следуйте голосовой инструкции на телефоне. Звонки тарифицируются как звонки на обычный городской номер в Южно-Сахалинске. Голосовать можно только один раз с одного телефонного номера! Повторные звонки засчитываться не будут во избежание накруток. Голоса принимаются с любого телефона, с любого региона или страны. Обо всех технических проблемах просим писать в комментариях к этой новости.
Справка про тоновый режим: чтобы проголосовать, ваш телефон должен работать в тональном режиме. Обычно на современных телефонных аппаратах он уже включен. Если нет, переключиться в тональный режим можно с помощью кнопки «звездочка» (под ней написано слово TONE) - после запроса «наберите номер участника» нажимаете звездочку, номер участника и решетку. На некоторых аппаратах тональный режим включается рычажком-переключателем, который находится сбоку или сзади. На некоторых стационарных аппаратах внизу приклеена инструкция, как перейти в тональный режим. На съемных трубках (где есть «звездочка», но под ней нет надписи TONE) тональный режим может включаться по-особому, его нужно запрограммировать - в этом случае нужно читать инструкцию к телефону. Возможно, эти картинки помогут вам сориентироваться: здесь «звездочка» переключает в тональный режим, здесь нужно специально программировать телефон.
Спонсоры конкурса:
Центр красоты и здоровья «Эстетика»
Сеть мебельных магазинов «АННА»
Туристическое агентство «Солнце тур»
Фитнес клуб «ЕВРОФИТ»
Отель «Мега палас».
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