Сахалинцам не хватает счастья

В Южно-Сахалинске стартует курс «Хэппинес». Эта известная во всем мире программа, по мнению ее создателей, несет людям счастье.

Для этого всего лишь нужно заплатить определенную сумму денег и несколько раз прийти на групповые занятия, где вам будут предложены йоговские дыхательные практики и упражнения.

В островную столицу курс привозит йог из Хабаровска. По отзывам прошедших его в начале этого года, счастья в их жизни действительно прибавилось. Например, одна южносахалинка развелась с мужем, впрочем, этой перемене она, скорее, рада. Другая нашла новое место работы, которое оказалось ей больше по душе. Некоторые южносахалинцы приходят дышать в группе уже не первый год. Особенно популярен курс среди людей творческих профессий.

– Это как новое рождение, – говорит южносахалинец Алексей, коньком которого является видеография. – Пойду уже во второй раз.

Кстати, на курс, который стартует 21 декабря, уже не записаться – нет мест. Однако устроители обещают сделать для жаждущих счастья дополнительные занятия, о чем сообщат в своих группах ВКонтакте и в WhatsApp.

Интересный момент – помимо дыхательных практик и асан ведущие дают участникам задания. Например, познакомиться на улице с пятью людьми. Так что если вдруг к вам подойдет незнакомец, ответьте на его приветствие. Вдруг это тот самый человек, которому не хватает счастья.

К слову, южносахалинские гуру занятий, на которых нужно только дышать, пока не предлагают. Дыхательные практики идут лишь в дополнение к йоговским упражнениям. Некоторые местные йоги и вовсе считают, что курс «Хэппинес» не имеет ничего общего с древним знанием. И приступать к пранаяме (дыхательным практикам) можно только после нескольких лет постоянной практики асан.

Впрочем, не будем спорить с гуру, ведь главное – чтобы сахалинцы стали более счастливыми. А каким способом – не столь важно.