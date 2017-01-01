Более тысячи иностранцев выдворили с Сахалина с начала года

За 11 месяцев 2016 года с Сахалина выдворили 1296 иностранных граждан за нарушение российского законодательства.

Такую информацию озвучили 21 декабря на брифинге по вопросам миграции в региональном управлении МВД России. Иностранцам, кто нарушил два и более раз административный кодекс Российской Федерации, не говоря уже об уголовном, запрещают въезд в страну. Аннулируются их патенты на осуществление той или иной деятельности и разрешения на пребывание на территории России.

– По решению суда иностранные граждане выдворяются на пять лет. Но для серьезных случаев закон предусматривает и такую меру, как закрытие въезда в страну, – пояснил начальник отдела иммиграционного контроля регионального Управления Андрей Холод. – Какие чаще всего бывают нарушения? Например, у иностранца закончился патент, и он не встал на учет. Или осуществляется незаконная трудовая деятельность. Так, большинство граждан Китая имеют коммерческие визы, а работают иногда в других сферах – от общепита до ремонта автомобилей.

Кстати За 10 месяцев 2016 года российское гражданство приобрели 747 человек. Большинство из них прибыли из Украины и Таджикистана.