Более тысячи иностранцев выдворили с Сахалина с начала года
За 11 месяцев 2016 года с Сахалина выдворили 1296 иностранных граждан за нарушение российского законодательства.
Такую информацию озвучили 21 декабря на брифинге по вопросам миграции в региональном управлении МВД России. Иностранцам, кто нарушил два и более раз административный кодекс Российской Федерации, не говоря уже об уголовном, запрещают въезд в страну. Аннулируются их патенты на осуществление той или иной деятельности и разрешения на пребывание на территории России.
– По решению суда иностранные граждане выдворяются на пять лет. Но для серьезных случаев закон предусматривает и такую меру, как закрытие въезда в страну, – пояснил начальник отдела иммиграционного контроля регионального Управления Андрей Холод. – Какие чаще всего бывают нарушения? Например, у иностранца закончился патент, и он не встал на учет. Или осуществляется незаконная трудовая деятельность. Так, большинство граждан Китая имеют коммерческие визы, а работают иногда в других сферах – от общепита до ремонта автомобилей.
За 10 месяцев 2016 года российское гражданство приобрели 747 человек. Большинство из них прибыли из Украины и Таджикистана.
Напомним, в июле губернатор островного региона подписал указ, запрещающий мигрантам работать по патентам в некоторых сферах экономики. Запрет коснулся производства хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, работы на автомобильном пассажирском транспорте и розничной торговли пищевыми продуктами.
Сегодня на экспертной оценке находится аналогичный указ для строительной сферы. Вероятнее всего, в новом году работодателям запретят привлекать в эту отрасль иностранных граждан по патентам.
– Стоит отметить, что не всем мигрантам нужны патенты. Страны, которые входят в Евразийский экономический союз – Армения, Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, – освобождены от разрешительных документов. С гражданами этих государств заключают трудовые договоры, – отметила начальник отдела по вопросам внешней трудовой миграции регионального Управления Мария Асташенко.
Кроме того, из стран ближнего зарубежья в Сахалинскую область иногда прибывают высококвалифицированные кадры. Сегодня 18 таких специалистов заняты в крупных компаниях, в том числе в нефтегазовой отрасли.
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