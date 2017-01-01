Полоса тепла

О том, как проходит день в редакции газеты, рассказывают ее работники

В костюме мэтра

Сюжет

«Губернским ведомостям» 25 лет Вы бы хотели представить, каково это – работать в редакции областной газеты? Сегодня мы дадим вам возможность окунуться в мир сбитых на клавиатуре букв, истерзанных бумажных листов и горячих телефонных трубок… Кто-то начинает свое рабочее утро с кофе, кто-то – со сплетен. Утро понедельника в издательском доме «Губернские ведомости» начинается с летучки – на нее собираются корреспонденты газеты и информационного агентства «Сахалин–Курилы». Два обозревателя из числа журналистов подводят итоги прошедшей недели: сколько материалов было опубликовано, в каком жанре, сколько ошибок допущено. Но главная роль обозревателя – выдвинуть на участие в ежемесячном редакционном конкурсе статью, информационную заметку или фотографию. Так, всеобщее внимание приковано к последним словам журналиста: «Лучшим же на этой неделе я считаю…» В начале следующего месяца фотографии лучших появятся на информационном стенде в коридоре. К слову, в дополнение к славе полагается небольшая премия.

Кстати, глава нашего дизайнерского отдела Ольга Соломатина подходит к оформлению плаката с лучшими журналистами месяца весьма креативно. Они предстают то в образе королей и королев, то Дедов Морозов и Снегурочек... Автор идеи приставлять лучшие головы к мультяшным телам – сама Ольга. Ну, действительно, как мог прекрасный дизайнер сделать обыкновенный плакат?! Зато теперь каждый месяц в редакции дополнительное развлечение – можно восхититься новыми костюмами мэтров журналистики.

Пушистый дуэт

Помимо летучки, каждый день журналисты газеты встречаются на планерке. Ее обычно ждут со священным ужасом – ведь здесь будут распределять задания. «Ваня сегодня открывает коровник, Люба участвует в грудном вскармливании, Алина встречает племенных овец», – перечисляет и.о. главного редактора Анна Козляковская. Кого не перечислили, облегченно выдыхают. Впрочем, если не досталось задания от руководства, это не значит, что тебе нечем заняться. Каждый разрабатывает свои темы. Кто-то ударяется в туризм, кто-то готовит очередной материал про бездомных животных…

Кстати, в честь своего 25-летия работники ИД «Губернские ведомости» решили сделать 25 добрых дел. Рубрика «Найдись, хозяин!», которую ведет один из самых творческих журналистов нашей редакции Татьяна Лукина, создана как раз для того, чтобы пристраивать бездомышей. Ее героями уже стали пушистый дуэт кота-массажиста Савелия и его сестренки Сони; потерявшая глазик, но не утратившая своей красоты кошка Мышка; пострадавший от человеческой бессердечности пес Волчок… Хотите спасти живую душу и внести свой вклад в копилку добрых дел? Заходите на наш сайт skr.su в рубрику «Найдись, хозяин!» или следите за публикациями в газете «Губернские ведомости», которая выходит по четвергам. К слову, в начале этого года благодаря нашему заместителю директора газета «Губернские ведомости» полностью поменяла свой облик. Дизайнер из Санкт-Петербурга сделал то, что на тот момент казалось невероятным, – добавил воздуха в оформление газетных страниц, благодаря чему газета сейчас читается намного легче. Что очень актуально для нашей постоянной категории подписчиков – пенсионеров. Для них работают и многие наши рубрики, в которых мы рассказываем о социальной поддержке населения Сахалинской области, новых законах.

Но есть что почитать и молодежи. Например, «История любви» – это не просто рубрика, а полноценный конкурс, в котором участвуют пары, официально зарегистрировавшие свой брак в текущем году. В итоге выбирают супругов с самой интересной историей знакомства и развития отношений. Имейте в виду: победители получают ценные призы.

Ледодур и батрачелло

Некоторые журналисты еще помнят времена, когда тексты писали от руки, затем журналист шел в машбюро и отдавал статью машинистке. Затем текст вычитывал ответственный секретарь… Сейчас все иначе – журналисты прекрасно разбираются в компьютерах. Ну, или, по крайней мере, в состоянии сами набрать текст. Затем файл вычитывает и.о. главного редактора Анна Козляковская или ее заместитель Евгения Шерешевская. После правки текст отправляется на верстку в отдел дизайна. Этот отдел появился в редакции «Губернских ведомостей» не сразу после образования газеты, а лишь в 2003-м. На тот момент в нем было два сотрудника, сейчас – четыре. Наша газета выходит пять раз в неделю, график у дизайнеров очень напряженный. – Но мы всегда идем на работу с радостью, – говорит руководитель отдела Ольга Соломатина. – И смеемся, пожалуй, чаще всех.

И повод находится. Так, недавно наш молодой дизайнер Игорь Валерьевич, исправляя слово в полосе, поторопился и вместо слова «батраки» появилось слово «батрачелло». Хорошо, корректура заметила... Впрочем, руководитель отдела корректуры Елена Ткачук готова поспорить с Ольгой Соломатиной насчет того, кто чаще смеется. И, как доказательство, демонстрирует блокнот с записями и подборку газетных полос – с ошибками и казусами, которые не были опубликованы. Например, «шахта зарылась», «ледодур»… Бывает, что дизайнер по-своему воспринимает правку корректора, и в итоге появляются смешные ляпы. – Например, вношу правку в рубрику «Персона о персонах», а дизайнер исправляет «Персона о пижонах», – рассказывает Елена.

Кстати, речь в той статье шла о двух довольно известных в области людях, так что если бы текст вышел под такой рубрикой, было бы не очень смешно. Или корректор правит фамилию депутата под фотографией, а вместо нее, под той же самой фотографией, появляется фамилия другого депутата. А бывает, что под новой фотографией остается подпись с прошлого номера. В итоге как-то в газете чуть не появилось фото медведя с подписью «Алексей Иванов (имя изменено) на маршруте». – Вообще, если говорить о корректуре, на тысячу выловленных ошибок внимания никто не обратит, а одну пропущенную заметят все, – резюмирует Елена. Что еще сказать про работу корректора? Ненормированный рабочий день и огромное количество текстов, так что с хорошим зрением в перспективе можно попрощаться. Впрочем, это беда не только корректуры.

Вариант подписки

После того как все ошибки исправлены, полосы отправляются в типографию. Здесь на свет появляется тираж газеты «Губернские ведомости». В понедельник и пятницу печатают обычные номера, в среду – «толстушку», в которой собраны самые интересные статьи наших журналистов. Из типографии газету везут в сортировочный центр, откуда ее забирают распространители и развозят по киоскам. – К сожалению, киосков в последнее время стало меньше, – говорит начальник отдела маркетинга и объявлений Ирина Степанюк. – Но у нас еще есть подписка. Причем в разных вариантах – человек может подписаться только на «толстушку» (это газета, состоящая из 24 разноплановых полос с телепрограммой); на три номера газеты в неделю; на пять номеров в неделю (в двух из них публикуются областные законы, нормативные документы губернатора, правительства области и областной Думы).

Газета «Губернские ведомости» также продается в почтовых отделениях и в сети супермаркетов «Первый семейный». – В редакции газету можно приобрести всего за 15 рублей. Многие покупают ее именно у нас, по адресу: ул. Дзержинского, 34, – подчеркивает Ирина Феликсовна.

Нестандартный подход

Говоря о газете, нельзя не отметить людей, которые приносят нам живые деньги. Это наши менеджеры по рекламе Дарина Лисовская, Анна Кулинская и Евгения Кошкарева. Поскольку Анна сейчас в декретном отпуске, на ее месте работает Светлана Новикова. Руководит умницами и красавицами начальник отдела Ирина Шкаруба. – Мы занимаемся продажами рекламной площади в газете «Губернские ведомости» и на сайте skr.su, – рассказывает Ирина Михайловна. – Девушки пришли в отдел практически без опыта, но со временем стали показывать отличные результаты. Не так давно я сомневалась: получится ли у нашей новенькой – Светы – заниматься продажами. – Но она вдруг нашла к клиентам нестандартный подход: сначала досконально изучает, чем занимается фирма, а затем делает ее руководителю рекламное предложение, от которого невозможно отказаться.

К сведению рекламодателей, в нашей газете работают тематические полосы: «Клёвое место», «Четыре колеса», «Кругосветка», «Наш дом», «Здоровье плюс» – все они предназначены для размещения рекламных блоков и статей. И все-таки, привлекательная внешность в работе рекламного агента – один из главных факторов? Ирина Михайловна уверена, что это не так. – Девушка с самой обычной внешностью может расположить к себе рекламодателя, и он будет постоянно с ней работать. И напротив – бывает холодная красота. Человек очень хорош собой, однако контакта с другими людьми у него не получается, – говорит Ирина Михайловна.

А вообще, как выяснилось, самое главное качество менеджера по продажам – отсутствие страха перед отказом. – Если человек боится услышать «нет», то ничего у него не получится, – подчеркивает Шкаруба. Впрочем, этот принцип подойдет для любой сферы деятельности и просто для жизни.

Год со знаком

– 2016 год для нашей газеты – юбилейный, нам исполнилось 25 лет. И так получилось, что он же оказался знаковым, – рассказывает и.о. главного редактора Анна Козляковская. – Этой зимой мы перешли на принципиально новую верстку. Сейчас наша газета преобразилась, она смотрится совершенно по-другому. Изменился дизайн, в связи с этим стали жестче требования к журналистам, но основной принцип работы остался прежним. Мы хотим показать островную жизнь во всем ее многообразии. Стараемся, чтобы наши статьи были интересны читателям, чего бы они ни касались – политики, экономики, каких-то житейских ситуаций. Не оставляем без внимания и такой жанр, как зарисовки о сахалинцах и курильчанах. Не о знаменитостях и политиках, а об обычных людях, которые внесли вклад в развитие нашей области или просто занимаются интересным делом. То есть главным героем нашей газеты всегда остается человек.

Скоро коллектив газеты проведет большую планерку – мы подведем итоги уходящего года и составим планы на новый. Придумаем интересные рубрики, будем разрабатывать актуальные темы. Все – для того, чтобы нравиться вам, наш читатель! Можете быть уверены: когда наша газета выходит в свет, полосы еще хранят теплое отношение всех людей, которые участвовали в процессе ее создания. Это те, с кем мы поговорили в этой статье, и те, кто остался за ее рамками. Но это не значит, что их вклад менее значителен.