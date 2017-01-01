Россельхозбанк дает потребительские кредиты под ставку от 12,9%
Россельхозбанк предлагает сахалинцам и курильчанам потребительские кредиты под процентную ставку от 12,9% годовых.
Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании, кредитно-финансовое учреждение снизило процентные ставки по кредитам для населения. Минимальная ставка по потребительским кредитам и специальным программам для пенсионеров теперь составляет от 12,9% годовых.
Потребительский кредит без обеспечения в банке теперь можно получить по ставке от 12,9% до 19,9% годовых в зависимости от срока кредитования. А кредит по специальным программам для пенсионеров – по ставке от 12,9% до 16,9% годовых. Указанные величины действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.
Для различных категорий клиентов (участников «зарплатных» проектов и «надежных» клиентов банка, а также работников предприятий и учреждений любой бюджетной сферы, военнослужащих) действуют дополнительные скидки к процентным ставкам банка от 1,5 до 2 п.п.
Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно здесь. Об этом сахалинцам могут рассказать в офисах Сахалинского РФ АО «Россельхозбанк», расположенных по адресам:
Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107, телефон (4242) 31-21-03
Анива, ул. Ленина, 31, телефон (424-41) 5 -28-50
Корсаков, ул. Советская, 23, телефоны: (424-35) 4-10-32, 4-10-59
Томари, ул. Ломоносова, 4, телефон (424-46) 2-68-40
Холмск, пл. Ленина, 5, телефоны: (424-33) 2-13-33, 2-14-03.
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