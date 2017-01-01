Россельхозбанк дает потребительские кредиты под ставку от 12,9%

Россельхозбанк предлагает сахалинцам и курильчанам потребительские кредиты под процентную ставку от 12,9% годовых.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании, кредитно-финансовое учреждение снизило процентные ставки по кредитам для населения. Минимальная ставка по потребительским кредитам и специальным программам для пенсионеров теперь составляет от 12,9% годовых.

Потребительский кредит без обеспечения в банке теперь можно получить по ставке от 12,9% до 19,9% годовых в зависимости от срока кредитования. А кредит по специальным программам для пенсионеров – по ставке от 12,9% до 16,9% годовых. Указанные величины действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.