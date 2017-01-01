Валерия Мозолевского можно назвать крестным отцом «Губернских ведомостей». Именно он, будучи вице-губернатором области, 1 ноября 1991 года подписал документ о регистрации газеты и назначении главным редактором Федора Хрусталева.

Те годы Валерий Павлович помнит хорошо. Точнее – ту атмосферу перемен и надежд на лучшее. Сахалин был пилотной площадкой для реализации самых смелых идей.

– Многие из них впервые воплощались именно у нас. Мы первыми в стране создали арендное домостроительное предприятие на базе завода КПД-120. Раньше там никто не хотел работать, а после подписания арендного договора не было отбоя от желающих сюда устроиться! Люди в среднем получали на этом предприятии более тысячи рублей – хорошие деньги по тем временам. Для сравнения: средняя зарплата по Южно-Сахалинску составляла 600 рублей.

У нас первыми стали появляться частные угольные разрезы. Заговорили о «Петросахе» – совместном предприятии по добыче и переработке нефти. Компания заработала в начале 1990-х. Подобного в других регионах России не было. Пошли подвижки по шельфу.

В 1990 году председателем облисполкома стал профессор экономики из Москвы Валентин Петрович Федоров. Он начал реализовывать свой принцип «трех Ф» в экономике (фермы, то есть фермерские хозяйства в аграрном секторе; фирмы – негосударственные предприятия в других отраслях и разнообразные формы хозяйствования).

Главный же принцип Валентина Петровича – создавать новое, не разрушая старого, подчеркивает Мозолевский. Этот подход был у него и в отношении прессы. Главной газетой области тогда был «Советский Сахалин», орган обкома КПСС. После августовского путча 1991 года партия была расформирована. Встал вопрос – как быть с печатным органом обкома. Предлагали переименовать «Советский Сахалин», сделать его изданием облисполкома.

Но Федоров рассудил по-другому. Он сказал: не надо паразитировать на общественно признанном печатном органе.

Облисполком учредит свое издание, где будет публиковать свои документы, но главное – рассказывать о том, как власть работает над экономическими преобразованиями. Что интересно – председатель Сахалинского облисполкома настаивал, чтобы в новой газете появлялись и мнения его оппонентов. Их, кстати, хватало. Но Федоров и не хотел, чтобы с ним слепо соглашались.

Люди шли со своими идеями в облисполком.

– Мы расходились с работы поздно ночью, – вспоминает Валерий Павлович. – В 10 вечера на месте был и Федоров, и весь аппарат. Нам было интересно работать, у всех горели глаза. Не все предложения, которые к нам поступали, были продуманными, но сахалинцы хотели жить по-другому.

Рождение названия газеты тоже было связано с уникальностью нашего региона. После августа 1991 года облисполкомы стали администрациями, председатели – их главами. А у Федорова было другое мнение: главы администраций должны называться губернаторами. При этом он постоянно напоминал: любую идею можно воплотить только после того, как она будет воспринята населением. Для этого нужно говорить о ней людям, спорить вокруг этой темы. Так вот и родился вариант названия новой газеты: «Губернские ведомости».