К концу года на Сахалине переведут на широкую колею 620 км жд-путей

Губернатору Олегу Кожемяко представили заместителя начальника Дальневосточной железной дороги по Сахалинскому территориальному управлению, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

Андрей Семенец был назначен на должность островного региона РЖД во вторник. На встрече с главой области присутствовал и руководитель ДВЖД Николай Маклыгин. Стороны обсудили вопросы продолжения на острове перешивки путей на общероссийский стандарт и обновления подвижного состава.

К концу года на Сахалине почти на 80% выполнят задачу по переустройству колеи. В общей сложности будет введено около 620 км железной дороги стандарта 1520 мм. Останется провести реконструкцию еще 188 км главных и 140 км станционных путей, а также 70 мостов.

- Необходимые средства на проектирование работ в 2017 году предусмотрены. Исходим из того, что завершим перешивку колеи в 2019-2020 годах. Курировать данную работу будет Андрей Семенец. У него есть опыт подобной работы. В последние годы он участвовал в реализации крупных проектов на БАМе и Транссибе. По своему образованию - инженер, прошел трудовой путь от ученика электромонтера до заместителя главного инженера Дальневосточной железной дороги, - сказал Николай Маклыгин.

Сам Андрей Семенец в числе своих основных задач в новой должности также назвал обеспечение безопасности движения поездов и обновление подвижного состава. В следующем году Сахалин рассчитывает получить 10 новых пассажирских вагонов. Кроме того, в ближайшее время на остров доставят и два современных тепловоза, которые сейчас проходят обкатку в Подмосковье.

- Основная часть подвижного состава железной дороги Сахалина давно морально и физически устарела и требует замены. С использованием современных поездов необходимо улучшить пассажирское сообщение между севером и югом острова, а также на пригородных маршрутах. Власти Сахалина готовы оказать железнодорожникам содействие в решении этих вопросов, - сказал Олег Кожемяко. Он также добавил, что новому руководителю Сахалинского территориального управления дороги предстоит решать и многие проблемные вопросы. К примеру, касающиеся отправки вагонов сахалинским грузополучателям из материковой части страны в сторону паромного сообщения Ванино – Холмск. Из-за ограниченных возможностей переправы этой осенью железнодорожники были вынуждены сократить погрузку вагонов, следующих на остров. Пути решения проблемы они намерены в самое ближайшее время обсудить с руководством Сахалинского морского пароходства.