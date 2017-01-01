Визит Матвиенко и открытие собора: что запомнилось мэру Южно-Сахалинска в 2016 году

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на итоговой пресс-конференции 21 декабря рассказал, какие события уходящего 2016 года запомнились ему больше всего.

Прежде всего это визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и открытие православного собора в Южно-Сахалинске. Мэр отметил, что новый объект станет визитной карточкой, знаковым местом не только в городе, но и в области.

Из последних событий он выделил визит президента страны Владимира Путина в Японию и принятые там решения о сотрудничестве, что, по словам Надсадина, безусловно, окажет влияние на экономику Южно-Сахалинска.

Запомнились визиты вице-премьера правительства страны Юрия Трутнева и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

- Каждый из них оставил свои впечатления о городе. Безусловно, для нас это очень важно. Мы еще раз убедились, что те приоритеты, которые мы выбрали, а я имею в виду благоустройство города, правильные. Я говорю о комплексном развитии города, благоустройстве улиц, скверов, пешеходных зон - всего того, что в определенной степени пришло в упадок в нашем городе, - сказал Надсадин.

Напомним, во время визита в Южно-Сахалинск осенью этого года председатель Совфеда Валентина Матвиенко жестко раскритиковала городские власти за внешний облик Южно-Сахалинска и назвала город «неухоженным и затрапезным».

Впервые в уходящем году был заключен так называемый эффективный контракт между мэром и губернатором. В нем содержались вполне конкретные 40 показателей, по которым оценивали эффективность местной власти - это переселение граждан из аварийного жилья, количество социальных магазинов, квартир, предоставленных многодетным семьям, и др. По итогам года администрация Южно-Сахалинска заняла второе место, пропустив вперед только Невельский район. На третьем месте – Анивский городской округ.

Надсадин заметил, что в мэрии в 2016 году существенно обновилась команда. Сменилось несколько руководителей, появились новые вице-мэры, произошли структурные изменения.

- Мы создали то, чего уже давно не было в городе минимум лет 15, - это управление архитектуры. Оно пока находится в начальной фазе формирования, но старт положен, работа ведется, создается команда, - рассказал мэр.

Он выделил и культурные события, оставившие след в жизни горожан. В первую очередь, по его мнению, это выступление симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Мэр сказал, что коллектив Мариинки и Южно-Сахалинский городской камерный оркестр договорились выступить вместе будущим летом в рамках дальневосточного музыкального фестиваля. В этом году город отметил 25-летие школы искусств «Этнос». Стартовал важный проект по танцевальной реабилитации инвалидов в хореографическом центре «Мечта».

Надсадин вспомнил и о кинофестивале «Край света».

- Хоть он и подвергся определенной критике в своей содержательной части, вместе с тем это знаковое событие для города, - сказал он.