Аврал по пятницам

Ирина Михайловна Горностаева начала работать в нашей газете 14 августа 1992 года в должности корреспондента. Позже возглавляла отдел экономики и политики, затем отдел по взаимодействию с органами власти и общественными организациями. С 2008 по 2014 год – заместитель главного редактора газеты. Вот уже больше двух лет она живет в Калининграде. Накануне юбилея с Ириной Михайловной связался наш корреспондент.

– В редакторат «Губернских ведомостей» я попала работать, скажем так, по техническим причинам. Должность руководителя отдела по взаимодействию с органами власти меня весьма устраивала, и в начальство я не рвалась. Поэтому, когда директор издательского дома Владимир Семенчик предложил мне занять должность заместителя редактора газеты, я отказалась.

А потом произошел сбой программы. Я работала над интервью с одним из депутатов Сахалинской областной Думы. Материал необходимо было написать срочно, чтобы успеть показать его герою публикации – не дай бог, случайно исказишь сказанное, переврешь какие-то цифры.

Обычно я делала записи в журналистском блокноте. Диктофоном пользовалась только для контроля. А в этот раз не успела сделать записи. Человек говорил быстро, эмоционально, и каждое его слово было важно. Включила диктофонную запись - не могу разобрать ни единого слова! Пришлось включить звук в диктофоне на полную громкость, но это ничего не дало. Я чуть не плакала…

Интервью все же подготовила. Пришлось напрячься и восстановить в памяти весь ход разговора. Отнесла материал в секретариат и пошла в кабинет шефа «сдаваться». Дело в том, что в 90-е годы я попала в автомобильную аварию, и хотя с большим трудом смогла восстановиться, именно после этого случая поняла, что для репортерской работы больше, увы, не годна.

Зато у меня был небольшой опыт редакторства. Пять лет я командовала еженедельником «Молодая гвардия». А тут – ежедневное издание, главная газета области. Ответственность колоссальная. Но я верила, что справлюсь, потому что коллектив у нас сплоченный. Опереться есть на кого.

Не буду петь дифирамбы своим коллегам. А в подтверждение вышесказанного вспомню один случай из нашей газетной жизни.

Дело было летом, в период отпусков. Пятница. Раздается телефонный звонок, поднимаю трубку – на проводе пресс-секретарь губернатора области Алексей Баяндин. Срочное задание: подготовить цветной номер к важному внеочередному форуму. Срок сдачи в типографию – ближайший понедельник.

Владимир Семенчик и редактор спецпроектов Татьяна Егорова, которые всегда занимались подготовкой таких выпусков, в отпусках за пределами области. Собираю коллектив, объявляю задачу. Минута молчания – не каждый день случается подобный форс-мажор. Затем слово берут журналисты. Выясняется, что у них имеется хороший архив, много фактов, которые не использовались в публикациях, приберегались для удобного случая. И такой случай настал.

Конечно, в выходные нам отдыхать не пришлось, но в понедельник мы представили в правительство области полный набор статей для спецномера. Алексей Иванович только ахнул от удивления. Я, признаться, сама была поражена. И зауважала своих редакционных коллег еще больше.

Сегодня я живу в Калининграде. Перебралась из одного анклава в другой, от Охотского моря – к Балтийскому. Здесь многое напоминает Сахалин, много бывших сахалинцев и курильчан.

Часто вспоминаю «Губернские ведомости». В моем доме на видном месте висит вставленная в рамку обложка юбилейного цветного номера газеты, посвященного 20-летию «ГВ». Она украшена фотографией нашего коллектива, и на этом снимке все молоды и счастливы. Я часто смотрю на нас и думаю, как мне дороги эти страницы моей жизни.