Век линотипов

Первый номер «Губернских ведомостей» верстался на ее глазах. Над созданием этого выпуска трудился коллектив под руководством редактора Хрусталева, в который входило тогда более 10 человек.

– Меня всегда больше привлекала техническая сторона выпуска газеты, – говорит Нина Григорьевна. – В «Губернские ведомости» я пришла на должность корректора. Мне очень нравится эта работа, хотя говорят иногда: «В чем интерес ошибки искать? Это так скучно». Нет же! Бухгалтер, например, весь день цифрами занят, но для кого-то цифры – поэзия.

Наша газета, как и все остальные в 90-е годы, была серенькой. Фотографии встречались на полосах, но качество их, конечно, не блистало. В то время властвовала высокая печать. Краска наносилась на поверхность выступающих печатных элементов, и под давлением текст и изображения переходили на бумагу.

Текст набирался на огромных машинах – линотипах, строки отливали из типографского сплава. Корректорам приходилось быть особенно внимательными, чтобы досадные огрехи не дошли до читателя. Например, строка заканчивалась «поговори-…». А в другом месте была такая строка: «…-ли умело лес» – окончание другого глагола и продолжение другой части текста. Верстальщик, подгоняя строки, мог по ошибке такие слова совместить, получалась бессмыслица. К счастью, корректура вовремя обнаруживала курьезы.

Помню, насколько преобразилось издание, когда мы стали печатать цветные фотографии. Однажды поехала к дочери в Москву и взяла с собой нашу газету. Зашла в киоск – я любила покупать московские издания. Показала киоскеру «Губернские ведомости». Она очень удивилась: «Какое у вас стильное издание!»

В 2005 году я стала ответственным секретарем газеты. Эта должность считалась очень значимой, но теперь в большинстве редакций ее упразднили. Раньше ответственный секретарь полностью планировал номер, под его руководством шла верстка. Он заботился, чтобы размещение статей, заголовков, фотографий было привлекательным для читателя. Ответсек был в курсе абсолютно всего, что происходило в его газете. Он читал каждый материал своих коллег-журналистов.

К слову, у нас никогда не было, чтобы корреспонденты обижались на замечания. Все понимали, что ты хочешь сделать текст лучше, понятнее для читателя.

Сегодня редакционную жизнь уже сложно представить без компьютера. Вот и я методом «научного тыка» освоила современную технику. Когда мы запустили интернет-портал «Сахалин и Курилы», стала корректором сайта. Впрочем, задачи мои остались теми же. Поток новостей огромен, и ошибку допустить легко.

Нередко многое зависит от одной запятой. Помните: «казнить нельзя помиловать»? Пойдешь к журналисту, скажешь: здесь бы не помешал знак препинания, чтобы акцентировать внимание. Мои коллеги охотно соглашаются, так как понимают: в журналистской работе двояких смыслов быть не должно. Единственная буква может перевернуть текст с ног на голову. Например, перепутаешь «обсудили» и «осудили» – появляется негативный смысл. Глазная ошибка – а какая разница!

Преимущество сайта, что в любой момент можно поправить тот или иной огрех. В газете же не вырубишь топором: остается только надеяться, что читатели скоро забудут об ошибке.