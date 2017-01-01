Южно-Сахалинском интересуются гостиничные сети Novotel и Hilton

Международные гостиничные сети Novotel и Hilton заинтересовались Южно-Сахалинском. По мнению их представителей, город является перспективным для развития трех-, четырехзвездочных гостиниц, сообщил мэр Сергей Надсадин на пресс-конференции 21 декабря.

- На переговоры уже несколько раз приезжали представители международных гостиничных сетей – французской Novotel и американской Hilton. Они проводят переговоры с нашими предпринимателями и видят большой потенциал для развития на Сахалине трех-, четырехзвездочных отелей. Пока это невидимо глазу, но предварительный процесс, когда формируются намерения, поднимается спрос на земельные участки, уже идет, - поделился Надсадин.

Он отметил, что в Южно-Сахалинск начали приходить не только государственные, но и частные инвестиции.

- Недавно в СМИ прошла информация, что областной центр вошел в топ-20 городов России, которые любят посещать иностранные туристы. Бизнес уже, кстати, повернулся в эту сторону. Уже виден приток инвестиций в город, и не только государственных. У нас есть достаточное количество запросов от предприятий, которые оказывают услуги, связанные с питанием. К нам обращаются за земельными участками, - сказал Надсадин.

В рамках ТОР «Горный воздух» к реализации планируются уже не только такие крупные проекты, как развитие «Синегорских минеральных вод», строительство аквапарка. Частные инвесторы планируют возведение гостиниц, точек общественного питания. Первые шаги бизнес сделал еще на Восточном экономическом форуме – тогда было подписано три соглашения между правительством, мэрией и бизнес-инициаторами о строительстве гостиницы для спортсменов и молодежи, создание японского банного комплекса, а также логистического центра в Южно-Сахалинске.

Мэр подчеркнул, что городские власти продолжат стимулировать бизнес не только в рамках ТОР. Сейчас в муниципалитете существует 16 механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2016 году помощь получил 161 предприниматель.

Сейчас в городе зарегистрировано почти 15 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что в два раза превышает среднероссийский уровень. Доля малых и средних предприятий в общем товарообороте городского округа составляет 33%. 15% занятого населения – это владельцы бизнеса, 47% работающего населения занято в бизнесе. Для сравнения: в России – 25%, в Европе – 80%. Уровень безработицы в областном центре – 0,2% от экономически активного населения (в России – 1,2%).