В Южно-Сахалинске задержан виновник ДТП со смертельным исходом

Водитель, сбивший насмерть пешехода в Южно-Сахалинске, задержан.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре, на него заведено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Предварительное расследование установило, что 19 декабря водитель Mazda Familia сбил на пешеходном переходе в районе торгового центра «Сити Молл» женщину. Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия. По данным следствия, автомобилист значительно превысил разрешенную скорость.

Следственным органом принято решение о задержании подозреваемого и направлении в Южно-Сахалинский городской суд ходатайства об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой города.