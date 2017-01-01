В Южно-Сахалинске водитель белой иномарки совершил сразу несколько нарушений

Наши читатели продолжают присылать фото, показывающие некорректное поведение сахалинцев на дорогах. Так, владелец белой иномарки дважды нарушил правила дорожного движения. Двигаясь по улице Дзержинского с юга на север, он повернул на улицу Антона Буюклы, где движение одностороннее, навстречу потоку, а потом припарковался почти на перекрестке, под знаком «Проезд запрещен».

Вероятно, водителю необходимо было срочно приобрести подарки к Новому году в Доме торговли. Такая поспешность может привести к печальным последствиям. Согласно ПДД, выезд на «встречку» влечет штраф до 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

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