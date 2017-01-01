Южно-Сахалинск будут благоустраивать по примеру Казани

Власти Южно-Сахалинска хотят благоустраивать город по примеру Казани. Группа специалистов администрации областного центра недавно побывала в столице Татарстана и вернулась с конкретными наработками, сообщил мэр Сергей Надсадин на пресс-конференции 21 декабря.

- Сотрудники мэрии посетили Казань, которая является примером для многих городов России в части благоустройства. Для нас этот опыт очень полезен, мы во многом будем опираться на их нормативно-правовую базу. Большая группа наших специалистов уже вернулась, чтобы начать превращать эти мысли в дела, - сказал Надсадин.

В следующем году мэрия собирается взять за практику комплексное благоустройство улиц. Для начала выбраны улицы Комсомольская, Сахалинская и проспект Победы. Там планируется применить новые фасадные решения, восстановить газоны, поменять уличные светильники, попутно обустроить дворы.

- Благоустроить улицу и не обновить двор – это неправильно. Конечно, многие дворы требуют ремонта, но, по справедливости, нужно в первую очередь делать те, где ходят и проезжают больше всего людей, - сказал Надсадин.

В 2016 году планировалось отремонтировать дворы почти 90 многоквартирных домов, должны были появиться 50 детских и спортивных площадок.

- Сразу скажу, сделать удалось не все. В частности, на следующий год перенесли двор за торговым центром «Луч», там не успели расселить двухэтажный дом. Еще один двор – на северо-западе 14-го микрорайона - не доделали из-за халатности подрядчика, - пояснил мэр.

В планах на 2017 год – обновление 106 дворовых территорий. В следующем году мэрия возьмется за реконструкцию скверов, уже начато проектирование двух набережных – рек Рогатка (возле парка) и Еланка (в районе пересечения проспекта Мира с улицей Больничной).

Журналисты обратили внимание мэра на увлечение городских властей тротуарной плиткой, которая довольно быстро приходит в негодность, а порой и вовсе неудобна для ходьбы. Надсадин признал этот факт и отметил, что плитка действительно не так долговечна, как асфальт. Срок ее годности - до пяти лет, зато она более чем в два раза дешевле асфальта, а кроме того, удобна при перекладке коммунальных сетей, ее можно легко снять и положить обратно.

В этом году на одном из участков города использовали плитку сахалинского производства, которая, по словам производителя, должна прослужить дольше благодаря тому, что изготовлена методом вибропрессования. Мэр надеется, что она пройдет испытание временем. А вот, например, сквер Пограничников при реконструкции закатают в асфальт.

Надсадин поделился, что больше всего в городе ему нравится сквер имени А. П. Чехова и сквер у областной библиотеки, а также парк культуры и отдыха. Именно эти места он считает наиболее благоустроенными.