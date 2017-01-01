До Нового года во всех квартирах Южно-Сахалинска станет одинаково тепло - Надсадин

Холодные батареи в квартирах южносахалинцев с Нового года останутся в прошлом. Сахалинская коммунальная компания проводит регулировку параметров теплоснабжения, которую планирует закончить до конца декабря, сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на пресс-конференции 21 декабря.

- Количество тепла, которое покупает СКК на ТЭЦ-1, достаточно, но городская система технически довольно сложно устроена, поэтому распределение тепла происходит порой неравномерно. Где-то батареи получаются чересчур горячими, а где-то – недостаточно теплыми. В частности, были жалобы на неудовлетворительное отопление в 11-м микрорайоне, на улице Ленина, в 14, 12а микрорайонах. Работы на этих участках завершат до конца года, - сказал Надсадин.

По его словам, в СКК внедрена система диспетчеризации, которая позволяет реагировать на изменение параметров в автоматическом режиме.

- То есть система, не дожидаясь жалоб жителей, чувствует изменения параметров, и технический персонал реагирует на сбои, - пояснил Надсадин.

Он добавил, что система теплоснабжения Южно-Сахалинска построена в 50–70-е годы прошлого века, она неидеальна, но поддерживается в работоспособном состоянии, постепенно обновляется.