Желанная кнопка

Жители области имеют возможность ежедневно смотреть программы «ОТВ» на трех каналах

Окно в мир

Сюжет

«Губернским ведомостям» 25 лет Сейчас телекомпания «ОТВ» занимает ведущее место в медиапространстве островного региона. А десять лет назад она создавалась с нуля. – Мы понимали, что на новой эфирной «кнопке» предстоит сделать свое местное телевидение, которое должно быть интересно зрителям именно нашего региона, – вспоминает первый директор ОТВ Наталья Сердюк, сейчас руководитель пресс-центра Сахалинской областной Думы. – В первую очередь предстояло создать узнаваемое «лицо» канала. Когда перед тобой просто чистый лист – это всегда интересно и сложно одновременно. Но мы нашли главное – людей, творческих и неравнодушных. Со временем сложилась команда, без которой на телевидении невозможно. Сначала буквально все создавалось с колес. Порой еще название программы не придумано, а ее уже надо было готовить и выдавать в эфир.

С созданием ОТВ у телезрителей появилась возможность смотреть сахалинские телепрограммы не только в Южно-Сахалинске, вещание также шло на канале «Культура» по всей области. Эфирное время очень удобное для зрителей – с 18:00 до 21:00. Все, что производили телевизионщики, дублировалось на регион, поэтому жители островной области могли видеть в полном объеме все телевизионные проекты. По признанию тех, кто стоял у истоков создания молодой телекомпании, на стадии становления самым трудным было собрать коллектив профессионалов и единомышленников. Пришли те, кто по-настоящему привязан к телевидению, кто не боится экспериментов и трудностей эфира, кто в погоне за интересным героем или сюжетом готов сутками трястись в дороге с телекамерой. В первый состав ОТВ вошли редактор Юлия Вятржик, технический директор Вадим Мыльев, видеоинженер Дмитрий Моисеев, корреспонденты Вера Рудакова, Светлана Болдырева и Ася Бочкарева. Постепенно приходили талантливые специалисты из других телекомпаний: Сергей Ким – сейчас он главный редактор, Юлия Шрейдер – режиссер, Игорь Антипов – спортивный журналист.

Качественное вещание притягивало не только телезрителей, но и рекламодателей. Почти сразу в телекомпании появилась своя коммерческая служба. – С первым составом мы придумали название и формат нашего главного проекта – новостной программы «Центр внимания. Сахалин», – вспоминает Сердюк. – А за почти 10 лет работы выпустили много самых разнообразных программ, у нас теперь бесценный видеоархив. За прошедшие годы несколько раз менялся дизайн оформления канала и студийного павильона. В 2014 году молодой дизайнер Дмитрий Ким создал нынешний узнаваемый логотип ОТВ – круглый зеленый значок, как символ телевизионного взгляда на мир.

Отмеченные в «Федерации»

Знаменательным событием для телекомпании стало приобретение передвижной телевизионной станции (ПТВС). С 2010 года ОТВ обладает эксклюзивной возможностью транслировать в прямом эфире спортивные матчи, праздничные концерты, демонстрации и другие важные для области мероприятия. Поистине уникальным проектом для телевизионщиков и жителей области стала прямая трансляция эстафеты Олимпийского огня в Южно-Сахалинске в 2014 году.

Уже больше года телевизионную команду возглавляет директор ОТВ Владислав Демьянов. С ним связан новый шаг в развитии областного телевидения. – Анализ проделанной работы показал, каким потенциалом обладает сахалинская компания и к чему следует стремиться, – рассказывает Демьянов. – Самое главное было понять, для кого мы делаем программы, кто нас смотрит, и могут ли видеть наш эфир жители отдаленных районов? Поэтому большая работа была связана с расширением аудитории и возможностей телекомпании. Мы поставили цель – добиться, чтобы у нас шло вещание не три часа в день, а на основании собственной лицензии появился полноценный самостоятельный канал со своим 100-процентным программированием. Такой канал – «ОТВ-Сахалин» появился в кабельных сетях области с 1 июля этого года. Теперь мы вещаем по всей области – с 7:00 до 01:00. А вечерний блок «ОТВ-Сахалин» с 18:00 до 21:00 дублируется в эфире на канале «Культура». В течение года на «ОТВ» было проведено техническое переоборудование аппаратной выпуска, закуплено новое серверное вещательное оборудование, полностью обновлен парк техники для редакции. Передвижная станция стала работать в пять раз активнее, чем раньше. Сейчас есть возможность показать полные версии мероприятий для широкого круга телезрителей.

Такое переформатирование вещания ОТВ дает хорошие перспективы для творчества. – Этой осенью мы участвовали во Всероссийском конкурсе «Федерация», где было представлено 57 регионов, выставлено более 200 работ. В одной из номинаций мы оказались в числе финалистов, – отметил директор ОТВ. – Это говорит о том, что телекомпания может производить конкурентоспособный продукт и соперничать с другими регионами. Только в текущем году у нас появились новые циклы программ: «Краеведы», «Семейные ценности», «Заповедный Сахалин» и другие, которые заинтересовали телеаудиторию. Причем, в этом году делаем передачи с сурдопереводом для слабослышащих людей. Перспективная задача для коллектива – переходить на новый качественный уровень, развиваться, расширять «ассортимент» собственных программ самой разной тематики. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что сделано главное: жители области имеют возможность ежедневно с раннего утра и до ночи смотреть областной телевизионный канал под названием «ОТВ-Сахалин».

Наша справка ОТВ – региональная государственная телекомпания. Распоряжение о ее создании подписал губернатор Сахалинской области Иван Малахов 22 декабря 2006 года. Первый выпуск программы новостей вышел в эфир 1 апреля 2007 года. На районы области программы ОТВ выходят на телеканале «Культура», а на территории Южно-Сахалинска вещание ведется на собственной частоте в сетевом партнерстве с федеральным каналом «Домашний». Кроме того, с июля 2016 года в кабельных сетях появился новый канал «ОТВ-Сахалин» с полностью самостоятельным программированием. ОТВ единственная из островных телекомпаний регулярно освещает важные события в прямом эфире с помощью передвижной телевизионной станции (ПТВС).