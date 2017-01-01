Лучшим муниципалитетам Сахалина вручили гранты

Три муниципальных образования Сахалина получили гранты за высокие показатели эффективности деятельности.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона, в тройку лучших вошли Невельский район, Южно-Сахалинск и Анивский городской округ. Победителей поздравил губернатор Олег Кожемяко и вручил сертификаты на предоставление грантов. За 11 месяцев именно эти муниципалитеты доказали, что они достойны дополнительной финансовой поддержки из областной казны.

Напомним, что в начале 2016 года между главой региона и мэрами были заключены соглашения о достижении планируемых значений показателей эффективности деятельности. Для победы муниципальные образования должны были продемонстрировать наилучшие показатели по 40 позициям. Среди них – привлечение молодых специалистов в школы и больницы, предоставление жилья и земельных участков многодетным семьям, расселение аварийного жилищного фонда, сокращение дефицита местного бюджета, централизация закупок, увеличение посевных площадей и т. д. В общий рейтинг включались еще показатели по управлению финансами и закупочной деятельностью, в зависимости от приоритетов социально-экономического развития, строительство детских садов, объектов коммунальной инфраструктуры, ремонт дворовых территорий, обустройство туристических объектов.

- Вопрос эффективной работы органов власти всех уровней и результативности использования имеющихся ресурсов сегодня стоит на первом месте. Те муниципальные образования, которые достигли наивысших результатов, и далее будут получать гранты от правительства. Рассчитываю, что в следующем году вы не снизите достигнутого уровня работы, - обратился к главам муниципалитетов Олег Кожемяко.

Отмечены были также Томаринский и Поронайский районы. Однако войти в число победителей они не смогли.

- Сегодня мы оказались на пятом месте данного рейтинга. Нам еще есть над чем работать. Ведь при проведении оценки муниципалитетов учитывались не только достижения установленных показателей, но и ряд других аспектов. Лично наш рейтинг был снижен из-за выявленных нарушений в законодательстве о государственной и муниципальной службе. Мы постараемся не допускать подобных ошибок и выйти на призовое место, - сказал мэр Поронайского района Александр Радомский.