РИАльные дела

Ни один день новостного корреспондента не похож на все остальные

Региональное информагентство «Сахалин-Курилы» существует более 10 лет. За это время его корреспонденты стали свидетелями значимых для области событий – от запуска нефтяных платформ до приезда в область самых известных политиков, включая президентов РФ. Журналистское дело увлекательно, несмотря на трудности командировочных будней, многочисленные согласования текстов и выцарапывание новостей у спикеров. Но работа новостника – это еще и весело. Сюжет

«Губернским ведомостям» 25 лет Возьмем обычный среднестатистический рабочий день РИА «Сахалин-Курилы» – без громких визитов и ЧС.

«Умершие» деньги

День в информагентстве начинается с пресс-релизов. Их обработка была бы совсем унылой, если к ней не относиться с юмором. Возьмем, к примеру, Пенсионный фонд. К слову: мы, люди, которые за час можем разобраться и в тонкостях формирования бюджета, и в крекинге нефти, перед этим ведомством пасуем. Получить на обработку пресс-релиз «пенсионки» – вроде наказания. Понять его с первого раза сложно, переделывать – страшно. В этот раз – релиз о получении пенсий правопреемниками. Дойдя до слов «в случае, если умершим лицом средства были переведены в негосударственный фонд…», начинаешь улыбаться. Не спешите осуждать. Тема смерти в новостной журналистике – далеко не редкость: ДТП, медведи, больницы… От регулярного упоминания бегемотеет со временем даже самый чувствительный журналист… Выкручиваешься так: «если средства умершего родственника ранее были переведены в негосударственный фонд…». Справились.

«Подножные» вопросы

Выезд на мероприятие. На этот раз – съемки о поступлении новой техники в одну из островных клиник. Развеселая пресс-секретарь минздрава Ксения всегда на позитиве. – Сначала здесь снимаем, потом поднимаемся наверх, берем комментарий, затем – вниз, в кабинет…, – наставляет она телевизионщиков. Те, в противовес ксениному веселью, всегда немного хмуры: «говорящая голова» всего одна, значит, сюжет будет похож на всех каналах. И кабинет маленький, кто-то вечно в кадр попадает… Облачаемся в халаты, шапочки, бахилы, фотографируем друг друга, смеясь, идем на точку.

Маскируемся под медиков

Работаем так: сначала в узком больничном коридоре выстраивается авангард телекамер, затем сбоку, снизу лепимся мы, пишущие «корры». Диктофон – на полусогнутой руке, чтоб в кадр не попал. Вопросы от нас, соответственно, тоже звучат из-под ног «телеков». Сидишь, как в окопе: сбоку штативная телекамерная нога, качнешь ее – и обрушится сверху операторская кара. Сзади – операторские колени упираются в спину. Впереди и высоко – голова говорящего. Иногда спикер, забыв про инструкции, начинает косить на нас. Знайте, если вам при просмотре телесюжета кажется, что человек вдруг начал рассматривать собственные ботинки – значит, это мы, новостники, задали свой вопрос. Вообще, телевизионщики – особая журналистская каста, которая всегда чем-то немного недовольна. Нами – особенно. Еще в самом начале работы, получив штативом по спине во время съемки, усвоила: в кадр со своим «дурацким» фотоаппаратом лезть нельзя. Сегодня это работает уже на уровне инстинкта, что-то вроде инстинкта самосохранения. Бывает, конечно, что и телевизионщики «выходят из строя». Помню, работали в клинике во время операции на позвоночнике. Когда хирург начал пилить кость, пошел легкий дымок и по залу разнесся характерный запах, оператор одного из каналов начал сползать по стене…

Диагноз: «новостник»

12:00. Возвращаешься на работу. Надо скачать фотографии, расшифровать с диктофона текст, слепить из него логичные 5-6- абзацев по принципу: что, где, когда, зачем и что из этого получится. В офисе – шесть-восемь человек. Кто-то берет комментарий по телефону, кто-то громко правит текст, кто-то ругается на испарившегося сотрудника ведомства, поклявшегося дать комментарий через пять минут. Шум, гам, продраться через который и написать что-то внятное сложно. – Вы следком уже брали? Тогда я «труп» делаю… – переговоры редакторов между собой. – Я собак «повесила», читайте… – корреспондент поставил информацию на сайт. – Я с задания бежала, видела, что елку начали наряжать. Писать? – консультируется журналист с редактором.

Редактор к празднованию Нового года готов!

Быть новостником – это диагноз. Где бы ты ни был – в компании друзей, на лесной прогулке, в торговом центре – всегда ушки на макушке. Действует это примерно так. Семейный отдых на море, пейзажи, красота. О, скелет на берегу! Дайте быстрее фотоаппарат! У кого лучше завтра взять комментарий, чтоб написать заметку на сайт? Вышколены и все родственники, друзья, знакомые новостного корреспондента. В случае любых ЧП, ДТП и ЧС знают: нужно сразу позвонить и сообщить не только в правоохранительные органы, но и тебе. Желательно сфотографировать. Еще лучше – снять видео. Поэтому на сайте СКР за долгое время работы появлялись фото- и видеоматериалы наших мужей, братьев и сестер, мам и даже бабушек.

Премия ИГИЛ?

Не секрет, что повеселиться можно и на вполне серьезных мероприятиях. Вот и сегодня забавный случай произошел на мероприятии, которое улыбок не предусматривало: вручение дипломов участникам президентской программы. Константин Молчанов, умнейший и очень уважаемый человек, вызвал для вручения предпринимателя. Звучало это примерно так: – Диплом участника вручается ООО «ИГИЛ»! В зале – секундная тишина, затем – хихиканье, перерастающее в бурный хохот. – Я имел ввиду ООО «Игл», это слово многое значит для руководства компании… – чуть смутился ученый, вложив-таки диплом в руки получателя. Кстати, оговорку тут же оценили коллеги из другого СМИ. Известно, что «Игл» занимается утилизацией отходов, в том числе и высокого класса опасности. Жители севера острова, не очень довольные качеством работы по утилизации, с иронией называют ее известной и пугающей аббревиатурой.

Петушиный бой

15:00. После обеда сегодня – мероприятий немного. Есть время обсудить проекты к приближающемуся Новому году. – Коллеги, какие предложения? Год петуха близится… – обращается к коллективу редактор. Сотрудники РИА начинают накидывать предложения. Конкурс детских рисунков всегда один из самых просматриваемых на сайте. Но вот какое название ему дать в этом году? – Петушок – золотой гребешок? – Кукарека-клаб? – Распетушись! – Петушиные бои?

В этом году елка у нас - журналистская!

Варианты накидываем быстро, сказывается практика проведения нескольких десятков конкурсов и онлайн-конференций. Среди сахалинских СМИ только у РИА «Сахалин-Курилы» есть система телефонного голосования. Однажды на стихотворный конкурс к юбилею Победы прислали 365 видеороликов! Видеоредактор работал три недели без выходных, но срок запуска голосования все равно задержали… Вот и сейчас ждем на конкурс рисунки на волшебную новогоднюю тему. Мы готовим и еще несколько проектов к самому главному празднику года. А для того, чтобы настроиться на новогодний лад, поставили в редакции елку. Конечно, журналистскую! Вместо игрушек на ней – бейджики с мероприятий за последние несколько лет. Посмотришь, вспомнишь каждое – и улыбнешься.

Эстафета слова

Конечно, по одному рабочему дню сложно судить о том, что происходит в стенах редакции остальное время. Чтобы донести до читателей все подробности происходящего, корреспонденты РИА преодолевали многокилометровые лыжные кроссы, бежали эстафету Олимпийского огня, пекли экспериментальные блины во дворе на Масленицу и красили яйца десятью разными способами на Пасху, спускались с «Горного воздуха» на носилках и ловили мошенников на «живца» … В работе новостного журналиста есть замечательное преимущество. Ни один его день не похож на предыдущий. А придя домой, ему всегда есть что ответить на вопрос домашних: какие у тебя сегодня новости?