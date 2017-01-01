Мэр Южно-Сахалинска рассказал, почему уволился директор городского парка

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин прояснил ситуацию с увольнением директора городского парка культуры и отдыха Вадима Рокотова.

Надсадин начал рассказ о нынешнем положении дел в парке издалека, с тех времен, когда с мэрией сотрудничала бывший директор парка Горького в Москве Ольга Захарова. Пару лет назад она приехала на Сахалин, поделилась своими концептуальными идеями по развитию парка, был заказан проект. Но подрядчиком стала не ее компания, а островной «Сахалингражданпроект», который и начал реализацию масштабной реконструкции. Она предполагает обновление территории озера Верхнего, бассейна, пешеходных и велодорожек, создание фудкорта и летнего кинотеатра.

Текущим же состоянием парка занялся Вадим Рокотов.

- Горожане, конечно же, увидели большие перемены и итоги его работы на этом посту. В парке стало безопаснее, больше порядка, - отметил Надсадин.

Однако, несмотря на все заслуги, были отмечены и нарушения, в частности, финансовые. Поводом для проверки учреждения стало то, что зарплаты в парке в два раза превышали зарплаты других подведомственных учреждений городского управления культуры. Причем решение о размере премий принимались единолично директором.

- За три дня работы в одном месяце главный бухгалтер парка получила премию в 266 тыс. рублей. Всего таких премий было обнаружено на 8 млн рублей. Еще один пример: человек работал на полставки, а получал как за целую, - рассказал Надсадин.

Позже нарушения были обнаружены и в сфере закупок. В 2015 году, например, парк купил грузовик и автомобиль по завышенной стоимости, в общей сложности – на 2,5 млн рублей.

- Многие руководители считают, что те деньги, которые они якобы зарабатывают сами, они могут тратить как угодно, но это неправильно, ни один учредитель с этим не согласится. Насколько мне известно, этим делом уже заинтересовались правоохранительные органы. А Вадим Рокотов уволился по собственному желанию, - сказал мэр.

По его словам, в ближайшее время мэрия объявит открытый конкурс на должность директора парка. В управлении культуры говорят, что все события в парке стали для них неожиданностью и никакого «своего» человека за пазухой они не держат.