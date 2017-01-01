«Ретро-ёлка 2017» зажглась на Сахалине

Областная выставка-конкурс «Ретро-ёлка 2017» открылась в Сахалинском краеведческом музее 21 декабря.

Праздник собрал много детей. Для них устроили увлекательный новогодний квест «Косолапый Новый год» с участием Деда Мороза, Снегурочки, Древнего человека, Бабы-яги и Медведя.

В этом году на конкурс прислали около 1000 раритетных игрушек. Это почти в два раза больше, чем в прошлый раз.

- Из общего количества мы выбрали только 400. Таким образом, у нас будут соревноваться 73 семьи. В прошлом году было 60 участников, - отметила заведующая научно-просветительским отделом музея Татьяна Чайченко. – Конкурс проводится уже 14 раз. За это время мы собрали богатую коллекцию уникальных игрушек, которые нам подарили сахалинцы.

Людмила Козлова участвует в конкурсе впервые. Она принесла фигурку главного новогоднего персонажа, купленного 1 января 1985 года. - Жалко его выкидывать. Сначала хранила его дома, потом решила поучаствовать в конкурсе. До этого моя игрушка нигде не участвовала, это ее дебют, - рассказала Людмила. - Ещё я сделала своими руками горку и ёлочку из шишек. По словам экскурсовода Марии Александровой, в этом году творческое состязание получило почти областной масштаб. Если раньше новогодние украшения присылали в основном жители южной части острова, то теперь подключились Томаринский и Александровск-Сахалинский районы.

Кстати Самые «возрастные» игрушки выставки – дед-мороз и зайчик 1950–60-х годов

- Нам принесли более 50 старинных открыток, датируемых началом XX века. Самые старые – 1905 и 1929 годов. Среди них не только российские и советские экземпляры, но и немецкие, эстонские и другие, - рассказала собеседница. Есть раритеты с интересной историей. Например, два помогли их обладательнице выиграть судебный процесс. Поздравительные карточки использовали как доказательство к показаниям свидетелей. В результате суд вынес положительное решение в пользу южносахалинки.