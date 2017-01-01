«Ретро-ёлка 2017» зажглась на Сахалине
Областная выставка-конкурс «Ретро-ёлка 2017» открылась в Сахалинском краеведческом музее 21 декабря.
Праздник собрал много детей. Для них устроили увлекательный новогодний квест «Косолапый Новый год» с участием Деда Мороза, Снегурочки, Древнего человека, Бабы-яги и Медведя.
В этом году на конкурс прислали около 1000 раритетных игрушек. Это почти в два раза больше, чем в прошлый раз.
- Из общего количества мы выбрали только 400. Таким образом, у нас будут соревноваться 73 семьи. В прошлом году было 60 участников, - отметила заведующая научно-просветительским отделом музея Татьяна Чайченко. – Конкурс проводится уже 14 раз. За это время мы собрали богатую коллекцию уникальных игрушек, которые нам подарили сахалинцы.
Людмила Козлова участвует в конкурсе впервые. Она принесла фигурку главного новогоднего персонажа, купленного 1 января 1985 года.
- Жалко его выкидывать. Сначала хранила его дома, потом решила поучаствовать в конкурсе. До этого моя игрушка нигде не участвовала, это ее дебют, - рассказала Людмила. - Ещё я сделала своими руками горку и ёлочку из шишек.
По словам экскурсовода Марии Александровой, в этом году творческое состязание получило почти областной масштаб. Если раньше новогодние украшения присылали в основном жители южной части острова, то теперь подключились Томаринский и Александровск-Сахалинский районы.
Самые «возрастные» игрушки выставки – дед-мороз и зайчик 1950–60-х годов
- Нам принесли более 50 старинных открыток, датируемых началом XX века. Самые старые – 1905 и 1929 годов. Среди них не только российские и советские экземпляры, но и немецкие, эстонские и другие, - рассказала собеседница.
Есть раритеты с интересной историей. Например, два помогли их обладательнице выиграть судебный процесс. Поздравительные карточки использовали как доказательство к показаниям свидетелей. В результате суд вынес положительное решение в пользу южносахалинки.
История такова. Василий и Светлана жили как муж и жена, вели общее хозяйство, но не состояли официально в браке. После смерти главы семьи (владельца квартиры) открытки стали доказательствами отношений двух людей. Благодаря им Светлану признали членом семьи, и ей досталась квартира супруга.
По традиции жюри будут оценивать конкурсантов в номинациях «Самая старинная новогодняя игрушка (открытка)», самая необычная, сделанная своими руками, а также с удивительной историей. Кроме того, в этом году добавилась новая номинация «Коллекция ёлочных игрушек». Например, один из участников представил на конкурс коробку с 64 фигурками.
Победителей определят 13 января. Их ждут дипломы, краеведческая литература и сладкие подарки.
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