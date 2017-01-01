Сахалинская область завершает год ростом показателей развития

По итогам 11 месяцев в Сахалинской области объем валового регионального продукта вырос до 726,1 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» по сравнению с 2015 годом увеличение составило 6%. За это же время промышленное производство увеличилось на 6,9% (в рублевом эквиваленте это составило 594,8 млрд).

В регионе выросла добыча нефти на 7,7% (до 16,8 млн тонн), газа – на 2,3% (до 26,6 млрд кубометров) и угля – в 1,5 раза (до 6,8 млн тонн).

Улов рыбы и морепродуктов (по данным СКТУ Росрыболовства) составил 717,1 тыс. тонны (106,3%). Отрасль переработала 464,2 тыс. тонны (рост составил 101,2% к аналогичному периоду 2015 года).

В отчетном периоде в области отмечался рост производства тепловой и электрической энергии, автомобильного бензина, топочного мазута, лесоматериалов, строительных нерудных материалов, мяса и субпродуктов, рыбных консервов, цельномолочной продукции, колбасных изделий, минеральной воды.

Выпуск продукции сельского хозяйства за 11 месяцев составил 9,9 млрд рублей (112,6%). Это связано со значительным увеличением производства мяса (рост в 1,2 раза). Сохраняется рост производства яиц (на 6,7%) и молока (на 1,1%). Увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 9,9% и свиней на 5,9%. Сбор овощей открытого и закрытого грунта составил 43,3 тыс. тонны, прирост – 16,9%. Валовой сбор картофеля по отношению к аналогичному периоду предыдущего года увеличился на 15% и составил 104,6 тыс. тонны.

В январе – ноябре 2016 года на Сахалине и Курилах введено в действие 327 тысяч кв. метров жилья. Это что в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Жители области за счет собственных и заемных средств построили 142,2 тыс. кв. метров жилья. Прирост в этом сегменте составил 1,4 раза.

На потребительском рынке увеличился оборот общественного питания на 2,3%. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника составила 65,1 тыс. рублей и возросла на 8,9%.

Уровень регистрируемой безработицы в области по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 0,6%, что соответствует аналогичной дате 2015 года.