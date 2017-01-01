Шишки с макаронами

«Новогодних елок хоровод» впервые в этом году устроило областное министерство соцзащиты. Юные воспитанники социальных учреждений прислали на конкурс почти полторы сотни оригинальных поделок

Рукотворное волшебство

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Новый год Оказывается, елки бывают кофейные и макаронные, вязаные и бумажные, а еще из карандашей, мишуры, шишек, перьев и даже ватных дисков. Жюри творческого состязания оставалось только дивиться фантазии сахалинских ребят. – Мы каждый год проводим творческие состязания – дети присылают поделки, рисунки и другие работы. А в этом году родилась идея устроить для воспитанников социальных учреждений конкурс «Новогодних елок хоровод», – рассказывает советник областного министерства соцзащиты Марина Соловьева.

Поделки принимались с середины ноября по 10 декабря. За это время юные сахалинцы успели создать удивительный лес из 148 новогодних красавиц. – Не ожидали, что придет такое количество работ. И каждая из них уникальна. Конечно, могут повторяться некоторые техники или материалы, но двух одинаковых елочек точно не увидишь. Я бы никогда в жизни не додумалась сделать такие, – говорит Марина Анатольевна. В творческом конкурсе захотели поучаствовать воспитанники 15 островных учреждений – 2 детских домов и 13 реабилитационных центров. Елочки присылали из Александровск-Сахалинского, Тымовского, Макаровского, Поронайского, Холмского, Корсаковского районов и других уголков островного края.

Кстати 23 декабря областное министерство соцзащиты планирует провести аукцион поделок юных сахалинцев. Принять в нем участие смогут все желающие. Вырученные средства направят в учреждения социального обслуживания.

Вне номинаций

Для юных рукодельников придумали три номинации. Самыми креативными елочками признавались фантазийные поделки с неожиданным применением известных материалов. Здесь можно было увидеть елку-металлиста из кнопок и заклепок, новогодние деревца из пуговиц или обрезков карандашей. Мальчики из Троицкого детского дома, например, сотворили композицию «Новогодний обед» из пластиковых посеребренных вилок. Надежда Чередова из корсаковской «Радуги» отправила зрителей в гости к сказке. Свою елочку девочка склеила из бумаги и украсила изображениями сказочных героев. А Виктория Сухорукова и Нина Федосова из макаровского «Огонька» своими руками связали пушистую елочку и уютных снеговичков.

Яркость и художественное оформление ценились в номинации «Самая волшебная елочка». 6-летний Богдан Понамарчук сотворил «Фруктовую сказку» из шишек, украсив композицию высушенными апельсинами и сверкающей мишурой. Здесь и забавная елка-девчонка в теплых вязаных варежках и шапке, и новогоднее кружевное деревце, напоминающее девушку в белоснежной шали. Оригинальные работы из нетрадиционных материалов боролись за звание «Самой необыкновенной елочки». В этой номинации особенно отличились ребята из центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление». Поделка «Привет из Африки» 7-летнего Никиты Кислого изображает черепашку под зонтиком. «Танцующая елочка» его ровесника Максима Авдеева, если нажать на пружинку, начинает плавно качать ветвями в оборочках. А Петр Пилипенко придумал по-настоящему сахалинскую елочку – красавицу из ракушек венчает настоящая морская звезда.

Метровая красавица

Большинство юных сахалинцев отправляли поделки для определенной номинации. Кто не сделал этого, подкинул жюри непростую задачу – ведь все елочки одновременно креативные, необыкновенные и волшебные. Также участников творческого состязания разделили на три возрастных категории: младшую (от 7 до 9 лет), среднюю (от 10 до 12 лет) и старшую (от 13 до 18 лет). В каждой номинации и в каждой возрастной группе специалисты областного министерства социальной защиты определили трех победителей.

Жюри учитывало художественное мастерство и оригинальность замысла. Также новогодние красавицы не должны быть выше 20 сантиметров. Некоторые елочки не вписались в условия конкурса, но завоевали безоговорочные симпатии зрителей. Одна из таких работ – метровая зеленая красавица от воспитанников Троицкого детского дома. Эдвард Кочергин, Татьяна Полтарак и Владимир Киле вырезали елочку из дерева и своими руками сделали игрушки. – Эта поделка долго украшала холл министерства. Она идет вне конкурса, но не показать эту елочку людям мы не могли, – замечает начальник отдела семейной политики сахалинского министерства социальной защиты Галина Щёкотова. – Также нам прислали семь коллективных работ, хотя, по условиям конкурса, победу можно присудить только индивидуальным поделкам. Но мы все равно хотим поощрить всех ребят за их старания, богатую фантазию и умелые руки. «Новогодних елок хоровод» пришелся по душе юным и взрослым сахалинцам, потому теперь конкурс станет ежегодным. К слову, победителей первого творческого состязания наградят 26 декабря. Ни один юный рукодельник не останется без подарка. Каждый участник получит символичный приз, а наградой за самые креативные, волшебные и необыкновенные елочки станут наборы для творчества.