Пустошь Путорана: «Бумеранг» подвел итоги конкурса «Сахалин – сто дорог»

Очередной конкурс «Сахалин – сто дорог» провел клуб «Бумеранг» при поддержке ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Номинаций было несколько: «Экологический маршрут», «Спортивный маршрут», «Детское и семейное туристское путешествие» и «Фотография о путешествии «Мечта сбылась!»

Принять участие могли команды туристских клубов, организаций, семьи и отдельные путешественники. Впрочем, туризм – занятие, как правило, командное, одиночки в конкурсе так и не появились. Зато было много отлично подготовленных групп. Некоторые прошли тысячу километров по морю на байдарках, другие отправились на Камчатку, чтобы в нестерпимую жару забраться на вулкан Толбачик. Победительница в номинации «Спортивный маршрут» Ольга Моксунова собрала женскую команду, мужественно преодолевшую маршрут, проходящий по плато Путорана – одному из самых неприветливых мест нашей планеты.

Всего в номинации «Спортивный маршрут» было шесть заявок. Путешественники по очереди за три минуты, отведенные им, пытались устроить видеопрезентацию. Удавалось с трудом – разве за это время перечислишь все, что случилось, запало в сердце.

– Мы прошли 1002 километра на морских байдарках от порта Ванино до Москальво за 23 дня, – буднично рассказывает южносахалинец Александр Емченко. – Как-то высадились на ночевку и не рассчитали ширину береговой полосы, из-за прилившей воды ночевали практически стоя.

Еще одно воспоминание – радушные моряки с огромного, нависшего, как скала над байдаркой, судна спускают оголодавшим туристам ведро картошки. И о грустном: от известного в Хабаровском крае Сизиманского каменного леса ничего не осталось – найти там окаменевшее дерево очень трудно, все экспонаты растащили побывавшие там туристы. – Первый солнечный день выдался только на седьмые сутки путешествия, – вспоминает Емченко. – Два раза попали под сильный ливень, пережили шторм. Были проблемы с питьевой водой. – И у нас были проблемы с водой, – рассказывает очередной выступающий Федор Поволкович. Он и еще 14 человек этим летом совершили поход по Камчатке. 21 день в дороге – 280 км пешком, 42 часа на вахтовках, 1300 км на автомобилях. Четыре восхождения на вулканы (Толбачик, Горелый, Мутновский, Авачинский), общий набор высоты – около 15 тыс. метров. И это еще не все достижения сахалинской группы. – Погода была хорошая, – говорит Поволкович. – Невероятная жара, постоянно хотелось пить. Добывали воду разрезанной бутылкой из ледника.

Ребята наслаждались красотами, встречали медведей. Из-за одного косолапого чуть не лишились каши. Зверь шел прямо к лагерю группы, как будто бы на запах. – Кашу в реку! – крикнула руководитель группы. – Не выкинем, сами голодные! – ответили ей. К счастью, медведь прошел мимо лагеря и ни на кашу, ни на туристов не позарился. Зато у женской команды, состоящей из трех сахалинок и одной москвички, проблем с живностью не возникло. Потому что в некоторых частях плато Путорана, по которому они путешествовали, ее не было вообще. – Это Заполярье со всеми вытекающими отсюда последствиями, – рассказала руководитель группы Ольга Моксунова. – Были дни, когда мы не встречали ни одного живого существа. Основные достопримечательности плато – водопады и глубокие каньоны. Некоторые из них даже фотографировать страшно – камера не в силах достать до дна. Стоишь на краю, и кажется, что запросто можешь осыпаться вместе с песком в эту бездну. – А как было страшно спать рядом с каньонами, – вспоминает Ольга. – Там же постоянный камнепад, шум такой, как будто все это происходит возле палатки.

Очень часто путешественницам приходилось пробираться по скользким камням различного диаметра. И неизвестно, что проще: лезть по огромным валунам или идти по более мелким камням, которые так и норовят выскользнуть из-под ноги. – Маршрут был построен таким образом, чтобы посетить самые интересные водопады, озера, каньоны и горы, – отметила Моксунова. Кстати, интересно, что многие объекты на плато Путорана не имеют названий, а обозначаются цифрами, говорящими об их высоте над уровнем моря. Именно этот маршрут четвертой категории сложности, 20 походных дней и 310 пройденных километров произвели большое впечатление на жюри конкурса, и Ольга Моксунова стала победительницей в номинации «Спортивный маршрут». Первое место в номинации «Лучший экологический маршрут» получил неоднократный участник конкурса Сергей Синакин за восхождение на гору Лопатина.