Более тысячи человек составляют штат Росгвардии на Сахалине

В составе – спецподразделения СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана, авиационный отряд, а также Центр лицензионно-разрешительной работы (занимается выдачей лицензий на оружие и охранную деятельность). Раньше эти структуры входили в состав УМВД, теперь переданы в территориальный отдел Росгвардии, который подчиняется командованию Восточного округа Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.

Войсковая часть в Южно-Сахалинске, известная как батальон армейской милиции, является еще одним структурным подразделением Росгвардии, но она подчиняется напрямую командующему ее Восточным округом. Состав этой части имеет статус военнослужащих, остальные гвардейцы – в статусе полицейских, но не в составе МВД. Руководители отдела на время переходного периода продолжают именоваться полицейскими. Впоследствии они станут военнослужащими.

До 1 октября 2016 года Вадим Клепов более 15 лет возглавлял СОБР, ездил в командировки на Северный Кавказ. Сейчас эта должность вакантна, но в ближайшее время будет утвержден и представлен новый руководитель.

Вадим Клепов тоже пока в звании полковника полиции. Возможно, уже в следующем году он будет полковником Росгвардии. К тому моменту должна появиться и новая форма гвардейцев.

– Но главное для нас не это, а отлаживание четкой работы всех наших звеньев, набор специалистов, которых пока не хватает – отметил Вадим Клепов. – Считаю, что притирка внутри нашего механизма уже произошла. За образец можно взять работу СОБРа – отряд действовал и действует как часы, внутри него хорошее взаимодействие.

Национальная гвардия России продолжит выполнять те же задачи, что и ее подразделения, будучи в составе МВД.

- Это в первую очередь охрана общественного порядка, борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом. Поэтому спецподразделения СОБР и ОМОН взаимодействуют с полицией в прежнем режиме, то есть обеспечивают силовое прикрытие операций, смена ведомства здесь никак не повлияла, - подчеркнул Клепов.

К прежним функциям добавляется участие в боевых действиях в случае нападения на наше государство, содействие пограничникам в охране госграницы. Гвардейцы также обязаны обеспечивать безопасность объектов особой важности. Поскольку в состав Росгвардии вошли подразделения лицензионно-разрешительной системы, то новая структура станет еще заниматься предоставлением госуслуг.

По словам Клепова, планируется укрепление материально-технической базы. В следующем году вероятнее всего на вооружении отдела появится беспилотный летательный аппарат. Соединение в одну структуру позволит теснее взаимодействовать с другими силовиками, проводить масштабные контртеррористические учения. Первое подобное мероприятие не за горами. Подготовка уже ведется, ее можно было заметить незадолго до начала пресс-конференции – над областным центром в первой половине дня на низкой высоте летал вертолет.

– В нем были наши бойцы, вместе с коллегами из спецподразделений ФСБ они проводили тренировку. Как именно, какие были у них задачи и какие будут потом – об этом я, по известным причинам, сказать не могу, – пояснил Клепов.