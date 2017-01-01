«Парнас-ЮГ» планирует построить в Южно-Сахалинске рыночный комплекс

Компания «Парнас-Юг» сегодня на областном совете по инвестиционной деятельности представила проект строительства современного рыночного комплекса в Южно-Сахалинске, который одновременно станет логистическим центром для местных сельхозпроизводителей.

Его возведение предполагается на месте закрытого ныне микрорынка «Центральный», оператором которого, собственно и выступал «Парнас-Юг». Компания имеет опыт работы на таких рынках, а также складские помещения и холодильные мощности, - рассказала финансовый консультант проекта Софья Ким.

Рынок предполагается построить по всем стандартам. Помимо разнообразных дополнительных сервисов, здесь обязательно будет ветеринарная лаборатория, а также выставочный центр. Кроме того, по словам Софьи Ким, компания намерена концентрировать здесь продукцию местных сельхозпроизводителей с целью снабжения предприятий общественного питания. Естественно, местным сельхозпроизводителям будут предоставляться преференции.

Общая стоимость проекта – 450,5 млн рублей. Эти средства предполагается сформировать из кредита «Сбербанка» и займа от «Корпорации развития Сахалина».

Проект был одобрен, но неожиданно прозвучало сообщение о том, что рядом – то есть на площадке между рынком и гостиницей «Пасифик-плаза» – предполагается построить многофункциональный культурный центр. А это означает, что нужно много парковочных мест, и на всех земли может не хватить. Как заявили представители администрации города, сейчас изыскиваются возможности предложить компании «Парнас-Юг» другой удобный для нее земельный участок.