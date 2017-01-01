В очереди на жилье в Южно-Сахалинске остаются более 8 тысяч человек

Очередь на жилье в Южно-Сахалинске насчитывает более 8 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Надсадин на пресс-конференции 21 декабря. Он рассказал, с помощью каких механизмов можно приобрести квартиру в областном центре.

В программе обеспечения населения качественным жильем могут участвовать молодые и многодетные семьи, бюджетники, ветераны боевых действий, семьи с детьми-инвалидами, а также очередники на переселение из ветхого и аварийного жилья. От категории граждан зависит размер социальной выплаты, на которую они могут рассчитывать.

Например, выплата при строительстве квартиры в рамках ЖСК составляет от 30 до 60%, она высчитывается исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра. Сейчас единым застройщиком квартир в рамках ЖСК выступает Сахалинское ипотечное агентство. В Южно-Сахалинске оно возводит жилой комплекс на улице Железнодорожной. Эта же организация победила в конкурсе на застройку в районе пересечения улицы Пограничной и проспекта Мира, там будут в том числе квартиры для членов ЖСК. За время работы этой программы в Южно-Сахалинске, по словам мэра, жилищные условия улучшили 2204 семьи.

Молодые семьи в рамках программы могут приобрести жилье и на вторичном рынке. В 2016 году этим путем пошли более 30 семей. Есть программа и для многодетных, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий по договору социального найма, ею воспользовались уже две семьи, до конца года планируют еще четыре.

Есть мера поддержки и для семей с ребенком-инвалидом. Они имеют право на замену квартир, не приспособленных для беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями. Этим правом в 2016 году воспользовались пять семей.

Бесплатное жилье в городе получают молодые учителя, в этом году - пять человек, еще десять квартир переданы специалистам скорой помощи. 62 квартиры получат дети-сироты.

- Кроме того, у нас есть форма поддержки, при которой можно взять кредит под строительство жилья в ипотечном агентстве под 7% годовых, со вторым ребенком ставку снижают до 3%, а если появляется третий, ее обнуляют. По сути, ты имеешь бесплатный займ, который какое-то время будешь отдавать, но зато жить в своей квартире. Во всем мире так делают. Я таких примеров не знаю, в каких странах еще дают бесплатное жилье, - сказал Надсадин.