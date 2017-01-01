Для строительства индустриального парка в Южно-Сахалинске нужна земля

ООО «Транс-Норд» сегодня на расширенном заседании совета по инвестиционной деятельности при губернаторе Сахалинской области заявило о проекте по строительству в Южно-Сахалинске индустриального парка.

Это комплекс складских и производственных зданий, куда может зайти любой бизнес для развития своего дела. Здесь предпринимателю предоставят и помещения, и всю инфраструктуру. Сейчас таких промышленных зон в областном центре практически нет, земля занята.

Этим проектом уже заинтересовались несколько будущих резидентов, готовых вложить в него свои инвестиции. Среди них – крупное мебельное производство, предприятия по производству стройматериалов, нефтесервисные компании, организации по обслуживанию и ремонту спецтехники. Уже подписано три предварительных договора. Дело упирается в земельный участок. Члены инвестсовета предложили компании тщательно подготовить проект, в том числе по составу резидентов, по техническим подсоединениям и подбору земельного участка.