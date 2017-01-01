Комплекс с открытыми бассейнами планируют построить в Южно-Сахалинске

Гостинично-оздоровительный комплекс, основной «фишкой» которого станут множество бассейнов, в том числе и открытого типа, причем работающие и зимой, планирует построить в Южно-Сахалинске ООО «Вектор».

Руководитель компании Алексей Ли сегодня на расширенном заседании совета по инвестиционной деятельности при губернаторе области попросил помощи с выделением земельного участка и газификацией объекта.

Комплекс планируют построить южнее станции «Орбита». Для того чтобы открытые бассейны работали и зимой – необходим газ. В остальном компания готова начать работу и имеет соответствующий опыт – она построила и эксплуатирует комплекс «Панорама», в том числе и его водно-оздоровительные объекты.

Как отметил губернатор Олег Кожемяко, ООО «Вектор» отдало области свой земельный участок у входной группы «Горного воздуха» для устройства там паркинга. Поэтому область, естественно, гарантирует выделение компании земли, и в ближайшее время будет подписано необходимое распоряжение главы региона. Что же касается газа, то так называемая «восточная ветка» газопровода в Южно-Сахалинск еще только в проекте. Однако в следующем году должен вступить в строй первый мини-завод СПГ, предназначенный для газоснабжения как раз таких крупных и удаленных от магистральных газопроводов объектов. Олег Кожемяко предложил пересмотреть проект с учетом этого фактора. И еще – доработать архитектурный облик будущего комплекса, он должен органично вписываться в пейзаж.