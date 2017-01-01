В Южно-Сахалинске из горящего дома спасли 8 жильцов

В Южно-Сахалинске пожарные локализовали сегодня возгорание в жилом доме на ул. Поповича.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России, информация о том, что загорелся подвал дома №104 на ул. Поповича, поступила в 16:05 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны. Первый расчет прибыл через пять минут после звонка.

К его приезду наблюдалось сильное задымление верхних этажей. Черные клубы валили и из подвального помещения. Из-за этого огнеборцам пришлось эвакуировать восемь человек.

В 16:29 пожарные ликвидировали очаг возгорания. Огонь распространился на площади 6 кв. м. В тушении были задействованы 14 человек и 4 единицы техники от Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны. Причины возгорания устанавливаются.