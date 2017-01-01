Современный мусороперерабатывающий завод планируют построить в Корсакове

ООО «Новый город» планирует на условиях государственно-частного партнерства создать на новом полигоне в Корсаковском районе современный мусороперерабатывающий завод, который будет перерабатывать не только бытовой и строительный мусор, но и отходы животноводческих ферм и рыбоперерабатывающих предприятий.

Данные планы на расширенном заседании совета по инвестиционной деятельности при губернаторе области озвучил генеральный директор ООО «Новый город» из Корсакова Владимир Помыткин.

Компания, 25% доли которой принадлежит муниципалитету, эксплуатирует единственную в области мусоросортировочную линию. Однако, как сказал мэр городского округа Александр Рудаков, из-за ошибки проектировщиков емкость полигона ТБО оказалась меньше расчетной и он скоро переполнится. Поэтому надо отводить новые земельные участки. Проектированием нового полигона уже занимается областное учреждение по работе с отходами.

- Есть общее понимание, что такой завод-пионер нужен и проект, на мой взгляд, необходимо поддержать. Тем более что министерства и муниципалитет не возражают, есть человек, который знает дело и готов им заниматься, - резюмировал Олег Кожемяко.