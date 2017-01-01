В поликлинике №4 Южно-Сахалинска появился сканер последнего поколения

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минздраве, универсальный аппарат нового поколения «LOGIG E9» позволяет значительно улучшить качество диагностики пациентов и определить самый широкий круг патологий.

- УЗИ-аппарат позволяет исследовать сосудистые заболевания, органы брюшной полости, щитовидную железу. На технике предыдущего поколения разрешение менее выражено, каких-то болезней на ранних стадиях можно и не увидеть. Например, раньше мы видели только движущиеся створки сердца. А теперь можно рассмотреть и незначительные клапанные изменения в вегетации и перфорации, - поделился врач Георгий Дедин.

При помощи «LOGIG E9» доктор может отследить и толщину стенки артерии. Это очень важно для прогнозирования развития инфарктов и инсультов. Сканер может разделить пациентов на группы по степени риска. По мнению специалистов, установка аппарата с такими возможностями особенно важна в поликлинике – на первом этапе исследований пациента. Своевременное обнаружение патологий, нарушений в работе внутренних органов на ранних стадиях – одна из основных задач амбулаторно-поликлинического звена.

- Пациенты идут в первую очередь в поликлинику, когда их что-то начинает беспокоить. Именно на этом уровне надо определиться, как серьезно болен пациент и какие методы лечения необходимы. Конечно, без врача любая аппаратура ничего не сделает. Только специалист с помощью своих знаний и возможностей техники может поставить точный диагноз, – отметила заведующая отделением функциональной диагностики поликлиники №4 Ирина Куляпина.

Новый сканер, который пришел на помощь трем имевшимся, уже начали активно использовать при приёме пациентов.