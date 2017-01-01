Сахалинский «Этнос» вошёл в список лучших школ искусств России

Сахалинский «Этнос» попал в топ-50 лучших детских школ искусств России. На прошлой неделе руководитель кузницы юных талантов Наталия Эйдинова получила диплом Министерства культуры страны.

Церемония награждения проходила в октябре, но поскольку коллективы островного учреждения готовились к грандиозному концерту в честь своего юбилея, присутствовать там они не смогли.

- 2016 год для нашей школы был необычным. Нам исполнилось 25 лет. Это, конечно, не такой уж и большой срок, но для нас – для педагогов и людей, которые стояли у истоков школы, – это событие, - отметила Эйдинова. – В день юбилея состоялся масштабный концерт с участием наших учеников. В киноконцертном зале «Октябрь» был полный аншлаг. Всё прошло на высшем уровне.

За второе полугодие 2015/16 учебного года воспитанники «Этноса» взяли семь Гран-при на различных российских и международных конкурсах.