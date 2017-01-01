Сахалинский «Этнос» вошёл в список лучших школ искусств России
Сахалинский «Этнос» попал в топ-50 лучших детских школ искусств России. На прошлой неделе руководитель кузницы юных талантов Наталия Эйдинова получила диплом Министерства культуры страны.
Церемония награждения проходила в октябре, но поскольку коллективы островного учреждения готовились к грандиозному концерту в честь своего юбилея, присутствовать там они не смогли.
- 2016 год для нашей школы был необычным. Нам исполнилось 25 лет. Это, конечно, не такой уж и большой срок, но для нас – для педагогов и людей, которые стояли у истоков школы, – это событие, - отметила Эйдинова. – В день юбилея состоялся масштабный концерт с участием наших учеников. В киноконцертном зале «Октябрь» был полный аншлаг. Всё прошло на высшем уровне.
За второе полугодие 2015/16 учебного года воспитанники «Этноса» взяли семь Гран-при на различных российских и международных конкурсах.
В этом году исполнилось 20 лет отделению корейского национального искусства. В него входят ансамбли корейских ударных инструментов «Пёльгори» и танцев – «Кенари».
- Такое отделение во всей России есть только у нас. И мы очень горды этим. Куда бы ни выезжали наши дети, они всегда становятся лауреатами и привозят награды, - подчеркнула руководитель ДШИ.
Это не последний юбилей школы в уходящем году. На прошлой неделе 15 лет отпраздновал фольклорный ансамбль «Белые росы» Сахалинского колледжа искусств. В коллективе поют 14 учеников и преподавателей «Этноса».
За этот год в школе увеличилось количество учителей и воспитанников. На сегодняшний день в учреждении трудятся и занимаются порядка 450 человек. Примечательно, что на момент создания – тогда ещё экспериментальной площадки дополнительного образования (в 1991 году) – их было всего 15.
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